新竹市北區親子館啟用 打造兒童專屬浮島樂園

位於新竹市南勢社會福利館2樓的北區親子館今天正式啟用，為新竹市第3座親子館，社福館未來也將會有全市第一座公共托育家園及C級長照站等設施；新竹市長林智堅公佈好消息表示，下個月南勢社會福利館的3樓將成立新竹市第一家公共托育家園，平價優質的照顧，減輕家裡有0至2歲小朋友家長的托育負擔，與這座城市的父母一同呵護孩子成長。

繼104年成立東區親子館及107年成立香山區親子館，在市府團隊積極努力，投入近800萬元經費，利用有限空間打造北區親子館，實現「一區一親子館」目標，林智堅今天親自與孩子一同動手拼圖、說故事給孩子聽，體驗以兒童豐富的想像力為創作構想的「浮島樂園」。

社會處長李季縈表示，北區親子館位在南勢社會福利館2樓，室內面積計127坪，館內特色為浮島設計，包括有積木區、遊戲區、閱讀區、0-2歲爬行區、多功能教室，以及戶外的玩沙專區等，並設有擲球區，讓幼童進行大小肌肉和分數認知練習；竹市3個親子館均有專業人員提供友善的托育服務，館內每個空間的設計規劃皆考量兒童不同年齡層發展階段，並不定期變化教玩具。

親子館也針對不同需求兒童的照顧，設置共融設施設備及教玩具、圖書，以多元化的活動及課程內容，增強親子互動並減輕照顧壓力；李季縈表示，親子館內除每日進行清潔消毒作業，進一步整合「智慧自動偵測儀」、「雲端管理」、「物聯網」等技術，設置室內空氣品質監控作業系統，降低孩童在親子館內暴露於不良空氣品質之危害，建立「兒童安全、家長放心」的優質環境。