春節免費公車！新竹縣推5路線 皮皮獅彩繪車超吸睛

新竹縣政府於春節假期貼心推出5條路線、每天44班的免費公車。記者郭政芬／攝影 分享 facebook 春遊竹縣好康多！鼓勵搭乘公共運輪，節能減碳、舒緩塞車，新竹縣政府去年底將吉祥物「皮皮獅」彩繪在車體外，於春節假期貼心推出5條路線、每天44班的免費公車，暢遊新埔九芎湖、關西六福村、小熊博物館及橫山內灣老街等地。縣長楊文科今天在縣府廣場舉辦的記者會中，邀請大小朋友共襄盛舉，搭皮皮獅彩繪公車填問卷，還有機會抽好禮喔!

楊文科說，這次春節免費公車有觀光1、2、3、5號及快捷6號，5條路線，除觀光5號從1月27日（初三）開始外，其餘4條路線皆從1月26日（初二）起到1月29日（初五）開放民眾免費搭乘，除了快捷六號從竹東車站發車尖石鄉，其它觀光公車都從高鐵新竹站發車，除了服務鄉親，也方便外縣市遊客搭乘。

楊文科和小朋友特別搭乘春節期間憑電子票卡享半價優惠的的台灣好行獅山線公車，其中窗簾、椅套的皮皮獅圖案，渡假氛圍破表。

負責打造車體外觀的賣腦瓜工作室設計總監徐千舜表示，這次的彩繪公車，以「春夏秋冬山湖海」七大特色為主題，相關圖案以可愛吉祥物皮皮獅結合各地熱門景點，翻轉大眾運輸形象美學，提升民眾搭乘意願。例如開往新埔九芎湖的觀光1號，畫有柿餅、仙人掌、義民廟；觀光2號到六福村，近年來很夯的小熊博物館也畫上車；春日竹縣盛開的桐花結合皮皮獅，讓旅程變得浪漫起來!

交通旅遊處長游志祥表示，搭配這次車體換新裝，推出「搭公車填問券抽好禮」，即日起至4月20日止，只要搭乘皮皮獅彩繪公車，即可在車內掃描問卷QR code，填寫完成即可參加皮皮獅系列商品抽獎，每月抽出10名幸運乘客，歡迎大家踴躍搭乘。