就醫無礙！台大生醫今受贈輪椅50台

台大醫院竹北生醫園區分院於今天於門診大廳舉辦「鼠不盡的愛 轉動幸福」就醫無礙新春傳愛輪椅捐贈儀式，由竹玉國際同濟會會長葉貴連率領會員捐贈50台全新輪椅，提供到院就醫行動不便病友利用。

捐贈儀式由院長余忠仁代表受贈，竹北市市長何淦銘、新竹縣衛生局長殷東成、新竹縣政府社會處副處長許瑜庭、以及縣議員吳旭智等人出席與會，共同見證此一傳愛活動。

余忠仁表示，台大醫院竹北生醫園區分院於108年底開幕以來，已提供多科門診與住院服務，109年起亦陸續申請急診、開刀房、心導管室及加護病房等急、重症醫療服務，隨著就醫病人陸續增加，感謝竹玉同濟會照顧行動不便就醫病人需求。

竹玉國際同濟會善盡社會責任，熱心公益不遺餘力，去年6月已號召竹苗區分會捐贈209台輪椅予竹苗地區醫護相關單位，聽聞台大醫院將於竹北生醫園區提供醫療服務，會員們慷慨解囊響應輪椅捐贈活動，將善心化做具體貼心服務，讓到院民眾感受社會溫暖。