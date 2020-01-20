朝陽富元教育積極投入社會公益關懷弱勢 送暖不求回報

桃園市朝陽富元教育公司投入補教業多年，去年10月台中新分部成立，也使朝陽富元締造桃園、台南、台中合計20家分部的紀錄，並配合政府108年新課綱，完成因應架構包括創課、師資培訓中心而且不斷充實。

朝陽富元集團董事長鄭一鳴不以此為滿足，2020除了繼續往前衝，而且計畫投入更多公益活動。事實上，公司去年幾乎每個月都參與不同的公益，以大成國中為例包括號召家長會團體雪中送炭，贊助經費為大成國中巧固球隊圓夢，拿下世界青少年盃冠軍。

去年6月，大成國中巧固球隊「愁」不出經費參加比賽，鄭一鳴知道後捐款資助球隊，加上家長會熱力協助，讓球隊在新加坡拿下2019世界盃青少年巧固球錦標賽U15男子組冠軍。同年10月，鄭一鳴再捐款10萬元支持福豐國中感恩餐會、校慶運動會。

福豐國中體育班排球隊七年級學生剛從中山國小升上來，通勤一直困擾著學生和家長，朝陽富元教育知道後，派公司全新賓士大巴士每天早上7點從中山國小發車，直達福豐國中門口，解決排球隊學生上學的交通問題。

其他像台中市的國中家長會長、教育志工隊長連任，朝陽富元捐款補助貧困弱勢學生。去年底，桃園市衛福部北區兒童之家經評估比較，選定朝陽南崁分校為家童課業指導機構，鄭一鳴董獲知兒童之家的需求，立即承諾以七折優惠價回饋學生上進，還提供兒童之家聖誕節歡樂大摸彩Mini iPad、小米手錶等獎品。

在新課綱方面，鄭一鳴表示108新課綱主要目的，在於整合12年國教從國小到高中課程，解決過去國中小9年一貫與高中課綱分開的銜接落差。核心素養是新課綱課程發展主軸，是指一個人為適應現在生活、面對未來挑戰，所應具備的知能與態度。

鄭一鳴指出，新課綱著重培養學生在生活情境中，真實運用知識的學習表現。教師可以運用校內外資源，進行觀察、探究、實作等教學活動，運用測驗、觀察、問答及面談等多元評量的方式，重視學生在知識、能力、態度上，與實際生活的連結。生涯探索必須從小開始，讓孩子學習探索興趣和認識自己，才能做最好的選擇。