桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

桃園火車站前圓環有一座站姿的蔣公銅像與兩側大榕樹，因配合捷運綠線施工，蔣公銅像日前已被搬移。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園火車站前圓環種有2棵大榕樹，樹間還有1座蔣公站姿銅像，是矗立站前數十載的重要地標，有民眾日前發現蔣公銅像被連夜搬移，懷疑是否有政治操作，在網路社團發文引起熱議。

桃園市政府捷運工程局昨天澄清，是因為配合捷運綠線G07車站施工，先吊掛拆下蔣公銅像，日後將銅像移往大溪兩蔣文化園區，至於圓環內另外2棵巨型榕樹，預計農曆年後移植，將暫定移往捷運機廠栽種。

桃園火車站進出旅客人次全國第二，一出車站就會看到圓環的蔣公銅像與大榕樹，是陪伴桃園人長大的知名地標，有網友在公開臉書社團「桃園爆報」發文，提到矗立多年的蔣公銅像竟在選後被火速拆除，質疑是否與選舉結果有關而引起討論。

桃園火車站前圓環有一座站姿的蔣公銅像，蔣公銅像日前已被搬移。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

市府捷工局副局長陳智仁說，捷運綠線G07車站已開始施工，範圍涵蓋桃園火車站及圓環區域，將陸續遷移路樹、銅像及拆除地上物，由於車站內仍有部分具有歷史及文化價值的鐵路設施，已經要求施工單位落實拆遷及保存計畫，預計2月底拆除站前圓環、人行道及公車站牌新設等作業，蔣公銅像先配合施工排程於日前拆除。

捷運工程局指出，蔣公銅像15日夜間採完整包覆保護後吊掛搬移，預定21日搬遷至大溪兩蔣文化園區，捷工局也會勘完畢確定落腳的位置，將與園區內其他近200座蔣公銅像相伴。

至於圓環內的2棵大榕樹也將配合捷運工程移植，由於樹體龐大，預計農曆年後才會展開作業，將先移植至捷運機廠，並評估未來共構車站完工後，搭配廣場綠地景設計移回定植。

捷運工程局強調，捷運綠線今年全面展開施工，在捷運車站興建位置附近1、200公尺範圍內，將縮減道路向下開挖構築地下車站，主要施工道路包含八德區介壽路及桃園區中正路，施工期間也將做好交維措施，造成通行不便敬請民眾體諒。