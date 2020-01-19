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梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市復興區角板山行館梅園花季進入尾聲，櫻花近期接力上場，在角板山一帶已可見八重應、山櫻花等陸續綻放，粉嫩櫻姿看了相當討喜，已經吸引不少民眾搶拍美麗花景，市府風景管理處指出，台7線沿線也陸續有櫻花盛開，歡迎民眾把握農曆春節年假，上山來賞花。

市府風管處處長廖玉儀說，角板山梅園的梅花日前綻放，替園區添上雪白新妝，但花季較短，不過，角板山的八重櫻等櫻花已在這幾周陸續開花，至於台7線沿線與羅馬公路沿線也有山櫻花可賞，預計各品種櫻花接力盛放，花期可到3月中下旬，粉嫩點綴復興山區風景。

桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理...
桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理處提供
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桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理...
桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理處提供
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台7線沿線山櫻花也陸續盛開，花色較紅的山櫻花美麗綻放。圖／桃園市風景管理處提供
台7線沿線山櫻花也陸續盛開，花色較紅的山櫻花美麗綻放。圖／桃園市風景管理處提供
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桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理...
桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理處提供
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桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理...
桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理處提供
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桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理...
桃園復興區角板山八重櫻近期陸續綻放，粉嫩櫻姿吸引民眾駐足欣賞。圖／桃園市風景管理處提供
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櫻花角板山梅花

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