親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

10年安卓鐵粉試玩iPhone 列6大原因絕不跳槽

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣前縣長張秋華因病1月7日辭世，享壽83歲，今天上午在福祿壽生命園區舉行奠禮，苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、傅學鵬、新竹縣前縣長陳進興、范振宗，及前省議員林佾廷、立委徐志榮、大批舊部屬、親友都來致祭，棺木覆蓋張氏宗親、扶輪社會旗及國民黨旗，備極哀榮。

張秋華生前國立中興大學法商學院行政學系畢業，返鄉投入教育界，後來轉入政界，先後當選出任苗栗鎮第7、第8屆鎮長，第1屆苗栗市長，苗栗縣議會第10屆及11屆議員，第11屆縣長，卸任後雖淡出政壇，勠力公益社會服務，仍關心苗栗時事，還不時叮囑政壇友人及媒體記者。

今天上午奠禮，徐耀昌生平介紹張秋華，不忘提起張秋華生前口頭禪「本官」， 張秋華鮮活浮現在場許多親友心裡，也勾起許多人回憶，尤其張秋華1993年爭取第12屆縣長舉連任失利的驚心動魄一戰，至今印象深刻。

地方政壇人士表示，1989年國民黨張秋華、苗栗縣前縣長何智輝、林佾廷，組成黃派「鐵三角」，分別當選縣長、立委、省議員，不料，4年後風雲變色，何智輝脫黨，與已故前省議員林火順組「劉黃聯軍」挑戰張秋華，「兄弟鬩牆」厮殺慘烈，也是苗栗縣地方自治史難以抹滅的一頁歷史。

苗栗縣前縣長張秋華今天上午奠禮，苗栗縣長徐耀昌（左四）生平介紹。記者范榮達／攝影
苗栗縣前縣長張秋華今天上午奠禮，苗栗縣長徐耀昌（左四）生平介紹。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣前縣長張秋華今天上午奠禮，棺木覆蓋張氏宗親、扶輪社會旗及國民黨旗，備極哀榮...
苗栗縣前縣長張秋華今天上午奠禮，棺木覆蓋張氏宗親、扶輪社會旗及國民黨旗，備極哀榮。圖／家屬提供
分享

苗栗縣徐耀昌國民黨

延伸閱讀

綠再次完全執政 徐耀昌：盼新政府重視苗栗困境

影／民進黨再次完全執政 徐耀昌期待加速修補對...

徐耀昌希望今天過後恢復正常 台灣沒有分裂的本...

前苗栗縣長張秋華病逝 徐耀昌率縣府團隊弔唁

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

2020-01-19 15:41

竹縣邀1400名寒士享宴 發放500元溫暖過春節

2020-01-19 15:34

中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成

2020-01-19 15:29

竹市府春節前夕幸福圍爐 265名獨居長輩揪感心

2020-01-19 15:26

桃園寒士尾牙席開210桌 鄭文燦親出席舉杯同樂

2020-01-19 14:38

中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32

內政部道路評鑑 桃園蘆竹路平全國第一名

2020-01-19 14:30

迎新春廉政宣導玩闖關 鄭文燦揮毫「喜」字同樂

2020-01-19 13:36

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

桃園客家時裝展 跳脫傳統印象

2020-01-18 23:37

竹市動保園區啟用 毛孩入新厝

2020-01-18 23:34

桃市騎樓整平 今年目標1500公尺

2020-01-18 23:30

苗栗縣議長捐百萬薪水 讓孩子們過好年

2020-01-18 23:25

一小時20元！北埔老街首座公有停車場出爐

2020-01-18 23:20

全國春聯書法賽 自由揮毫玩創意

2020-01-18 23:19

違反水土保持法 苗栗縣泰安鄉違規數108年度增加率最高

2020-01-18 20:55

影／超暖心！苗栗縣議長捐薪水300萬 獎助學金回饋鄉里

2020-01-18 16:21

家扶志工傳愛不落人後 資深志工服務超過30載　

2020-01-18 16:19

桃園今年目標騎樓整平1500公尺 將優先做這些路段

2020-01-18 15:36

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

影／感謝永齡捐贈復康巴士 不用再擔心半路拋錨

2020-01-18 14:36

竹市動保園區啟用毛小孩入新厝 林智堅籲認養取代購買

2020-01-18 13:18

竹東鎮長補選造勢活動開始 2候選人今成立競總

2020-01-18 13:01

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

高雄科技執法新增路口 鳳山台88線匝道2月上線取締

2020-01-18 17:51

春節連假遊台中怕塞？ 暢行無阻看這裡

2020-01-19 09:10

允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否誤會了

2020-01-19 11:50

新北捷運環狀線今天開放試乘囉！沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-18 23:51

人家乾淨又整齊 柯文哲發豪語：台北夜市、市場要改革

2020-01-19 09:45

環狀線今起開放試乘 沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-19 07:52

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

影／環狀線免費試乘首日 板橋站有人排隊等門開

2020-01-19 10:22

韓國瑜出席寒士尾牙「上菜囉！」 民眾喊市長加油

2020-01-19 13:51

全台花況看過來！北台這裡櫻花大爆發 再不去就沒了

2020-01-19 08:00

敗部復活！兩年前以97票落敗 他再戰屏東鄉長補選勝出

2020-01-18 17:54

韓國瑜一早視察果菜市場發紅包 有人歡迎有人嗆

2020-01-19 09:02

新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50

影／台南月津港燈節今晚啓燈 「水月風華」開幕表演驚豔

2020-01-18 20:11

試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮

2020-01-19 12:23

50年代林園第一個考上大學的女孩 徐慧姬80歲回鄉出書

2020-01-18 21:31

90歲老婦花百萬挺新北消防 有生之年將持續回饋社會

2020-01-18 17:52

影／「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書發表三代林佳慧接棒

2020-01-18 18:10

違反水土保持法 苗栗縣泰安鄉違規數108年度增加率最高

2020-01-18 20:55

嘉義市國中小候用校長、候用主任甄選結果名單公布

2020-01-18 19:36

影／環狀線試乘首日擠爆 侯友宜:柯市長回國再談通車

2020-01-19 11:58

櫻木花道平交道 鐵軌拍照要罰

2020-01-18 23:08

環狀線帶動房價上揚 國際飯店進駐

2020-01-18 23:45

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

2020-01-19 15:41

新北環狀線試乘首日 民眾喜獲紅包

2020-01-19 12:22

50公頃繽紛花海 來彰化體驗「數大便是美」

2020-01-18 15:32

通車了！台南下營南外環道今辦謝土 方便民眾走春

2020-01-18 18:36

2020全中運將在屏東登場 南北場館相距98公里

2020-01-19 12:15

金門新春假日花市好好玩 吸引民眾熱情參與

2020-01-18 18:57

中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32

超羨慕的課程 南女中學生喝咖啡學AI人工智慧

2020-01-18 20:50

不忍台南一棟棟草菇寮被拆除 這群小學生搶救草菇產業

2020-01-18 19:45

影／韓國瑜視察果菜市場 民眾開心拿紅包

2020-01-19 09:24

不孕症名醫連9年辦寒冬送暖活動 熱心團體民代共襄盛舉

2020-01-18 19:38

影／高雄美濃花海喜迎春 將大地染成五彩繽紛

2020-01-18 19:07

影／「發大財」魅力大！侯友宜發招財錢母 市民瘋搶

2020-01-18 17:40

雲林初一至初四暫停收垃圾 除夕增加兩時段收運垃圾

2020-01-19 15:37

中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成

2020-01-19 15:29

過年花價漲1到2成 台北花市延長營業

2020-01-19 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top