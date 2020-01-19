「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

苗栗縣前縣長張秋華因病1月7日辭世，享壽83歲，今天上午在福祿壽生命園區舉行奠禮，苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、傅學鵬、新竹縣前縣長陳進興、范振宗，及前省議員林佾廷、立委徐志榮、大批舊部屬、親友都來致祭，棺木覆蓋張氏宗親、扶輪社會旗及國民黨旗，備極哀榮。

張秋華生前國立中興大學法商學院行政學系畢業，返鄉投入教育界，後來轉入政界，先後當選出任苗栗鎮第7、第8屆鎮長，第1屆苗栗市長，苗栗縣議會第10屆及11屆議員，第11屆縣長，卸任後雖淡出政壇，勠力公益社會服務，仍關心苗栗時事，還不時叮囑政壇友人及媒體記者。

今天上午奠禮，徐耀昌生平介紹張秋華，不忘提起張秋華生前口頭禪「本官」， 張秋華鮮活浮現在場許多親友心裡，也勾起許多人回憶，尤其張秋華1993年爭取第12屆縣長舉連任失利的驚心動魄一戰，至今印象深刻。