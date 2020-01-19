桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

桃園火車站前圓環有一座站姿的蔣公銅像與兩側大榕樹，是矗立桃園站前多年的重要地標，有民眾日前發現蔣公銅像被連夜搬移，在地方臉書社團發文引起熱議，還懷疑有政治操作，桃園市政府捷運工程局今天發出新聞稿強調，是因配合捷運綠線G07車站施工，先拆除蔣公銅像移往大溪兩蔣文化園區，至於巨型榕樹預計農曆年後移植，將先移往捷運機廠栽種。

桃園火車站進出旅客人次全國第二名，不少人下車後前往前站鬧區，就會看到圓環的蔣公銅像與大榕樹，可以說是陪伴桃園人長大的知名地標，有網友在公開臉書社團「桃園爆報」發文，提到矗立多年的蔣公銅像竟在選後被火速拆除，質疑是否與選舉結果有關而引起討論。

市府捷工局副局長陳智仁說，捷運綠線G07車站已經開始興建施工，範圍涵蓋桃園火車站及圓環區域，將陸續進行路樹、銅像及地上物遷移與拆除工作，由於桃園火車站內仍有部份具有歷史及文化價值的鐵路設施構造，已要求施工單位具體落實拆遷及保存計劃，目前預計2月底拆除站前圓環、人行道及公車站牌新設等作業，蔣公銅像已先配合施工排除先行拆除。

市府捷運工程局指出，蔣公銅像15日夜間採完整包覆保護後吊掛搬移，預定21日搬遷至大溪兩蔣文化園區，捷工局也已經完成園區會勘，確定落腳位置，該園區有近兩百座蔣公銅像，有步道串聯及小橋流水庭園造景，是座紀念性主題公園，至於圓環內的2棵大榕樹也乘載桃園人共同回憶與印象，同樣選在植物休眠期間進行遷移以減少對老樹的傷害，預計農曆年後斷根移植，施工期間移植至捷運機廠，並評估車站完工後搭配廣場綠地景觀設計移回定植。