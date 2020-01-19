竹縣邀1400名寒士享宴 發放500元溫暖過春節

新竹縣政府特別結合創世．人安．華山基金會策略聯盟，並在各界支持下，於今天在縣長官邸旁停車場舉辦「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙，辦理140桌，邀請近1400名寒士包含單媽、遊民、社會邊緣人等，並發放每位500元春節關懷紅包，感受到濃濃過年氣氛。

縣長楊文科表示，他上任迄今，對於扶助弱勢族群一直不遺餘力，把照顧弱勢族群視為政府重要責任，在服務民眾方面，縣府推動「智慧福利服務躍升計畫」加強民眾業務查詢的便利性，提升行政效率。

另外，新竹縣府就扶助弱勢方面，結合銀行企業訂定「自立脫貧計畫」來幫助家庭建立良好儲蓄觀念、提升自我肯定及價值感，務求使其達到脫離貧窮的目標。

本次推出的年菜有賜喜大拼盤、黃金土雞盤、芋香八寶飯、紅燒海皇羹、鹽水鮮白蝦、一品佛跳牆、筍絲燴元蹄、黨蔘燉烏雞、荷葉燒子排、熱炒海雙味，共10道佳餚，盼這場圍爐盛宴，讓與會民眾溫飽，也溫暖了社會每一個角落。