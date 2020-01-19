中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成

中壢車站周邊客運站林立，包括桃園客運中壢站、中壢客運總站、新竹客運中壢站、國光客運中壢站等4家客運業者，而其中桃園客運及新竹客運甚至還分為前後站南北站，共6個發車點，加上車站前中正路機捷延伸線施工圍籬佔據大半個路面，體積龐大的客運穿梭於原本就窄小的道路間，使得車站周邊交通阻塞情形雪上加霜。對此有民眾提出仿效台北車站，興建客運總站（台北轉運站）的看法。

交通局長劉慶豐表示，興建客運轉運站已有規劃在鐵路地下化的案子裡，中壢車站周邊由於腹地小，客運總站必須等到鐵路地下化完成後，才有可能興建，預計最快也要等7、8年，未來可能建在中和路上中壢車站旁興建中的臨時站或桃園客運後站位置。

未來客運轉運站興建完成後將有助於改善目前中壢車站周邊客運站林立造成的交通問題，在轉運站未完成前，則以加強交通標示的方式，應急改善交通狀況。