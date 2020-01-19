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竹市府春節前夕幸福圍爐 265名獨居長輩揪感心

2020-01-19 15:26聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

歲末之際，新竹市政府今舉辦「阿公阿嬤迎新春」獨居長輩圍爐聚餐活動，邀請竹市獨居長輩及長期默默付出愛心的志工團體們來共享豐盛鮮美佳餚，一起幸福圍爐，副市長沈慧虹表示，市府對於長輩的照顧不遺餘力，並結合本市民間11個社區團體的志工能量，把關懷及服務帶入每一位獨居長輩的生活中。

社會處長李季縈表示，感謝財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心、社團法人新竹市陽光仁愛協會、慈濟基金會、新竹市愛德會、新竹市榮欣志工服務隊及新竹市東區金山社區發展協會、新竹市虎仔山長青會、新竹市東區公園社區發展協會、新竹市北區港北社區發展協會、新竹市北區民富社區發展協會及新竹市北區磐石社區發展協會等11個民間單位，長期提供獨居長輩電話問安、關懷訪視及資源連結等服務，市府也每年定期提供志工們教育訓練，以提升志工相關專業知能帶給獨居長輩專業與愛心兼備的關懷服務。

其中，新竹市慈濟功德會陳冠諭投入獨居長輩關懷已17個年頭，吳智暐則自17歲加入慈濟青年，成年踏入社會工作回到新竹後，加入關懷獨居長輩的志工行列，兩人服務朱民雄伯伯多年，吳智暐一有空就會帶著二個上幼稚園的兒子一起去探視關懷朱伯伯，為伯伯演出布袋戲，常逗得朱伯伯開懷大笑。

社會處表示，市府對獨居長輩市府除了結合民間團體，提供電話問安、關懷訪視、陪同就醫及生活協助等服務外，也針對緊急性或獨居風險等級高的長輩，提供專責社工的個案服務及24小時緊急救援系統，社會處呼籲，獨居長輩需要大家的關懷守護，如市民發現獨居長輩，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。

新竹市政府今舉辦「阿公阿嬤迎新春」獨居長輩圍爐聚餐活動，邀請竹市獨居長輩及長期默...
新竹市政府今舉辦「阿公阿嬤迎新春」獨居長輩圍爐聚餐活動，邀請竹市獨居長輩及長期默默付出愛心的志工團體們一起幸福圍爐。圖／新竹市府提供
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新竹市政府今舉辦「阿公阿嬤迎新春」獨居長輩圍爐聚餐活動，邀請竹市獨居長輩及長期默...
新竹市政府今舉辦「阿公阿嬤迎新春」獨居長輩圍爐聚餐活動，邀請竹市獨居長輩及長期默默付出愛心的志工團體們一起幸福圍爐。圖／新竹市府提供
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新竹獨居慈濟

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