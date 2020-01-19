竹市藝文界年度盛會風城美展登場 春節來場藝術饗宴

新竹市風城美展是新竹市藝文界年度盛會，今年邁入第18屆，即日起至2月2日在新竹市文化局梅苑、竹軒等畫廊展出，共計87位傑出的在地藝術家參展，各家風采齊聚一堂，多元的藝術創作形式，讓民眾在春節期間大飽眼福。

副市長沈慧虹在開幕會中表示，這些長期深耕的藝術家們，不僅讓大家看到新竹風景極致之美，也要帶給大家春節熱鬧與活力，而她也提到，文化局大樓即將功成身退，各藝術家的展出讓文化局大樓蓬蓽生輝，之後全新的總圖書館將原址重建，將會有更佳的展出空間。

文化局長黃竫蕙表示，具傳承意義的風城美展是竹市獨特的藝術盛宴，也是重要的藝文交流平台，今年第18屆，「十八」也象徵著新竹市的藝術與文化茁壯成年。

文化局說明，展出作品多件以新竹市景色為創作題材，藝術家們細心琢磨每一件作品，將新竹公園、新竹轉運站、新竹市政府、東門城、豎琴橋等大家耳熟能詳的人文風景，以藝術家各自獨擅長的技法，用寫實、抽象、奇幻、解構等各種表現形式呈現，表現其特色與內涵，可透過展覽呈現藝術家眼中新竹獨特的美及多元樣貌。