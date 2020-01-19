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罷韓第二階段若達標 李艷秋：韓國瑜應請辭

桃園寒士尾牙席開210桌 鄭文燦親出席舉杯同樂

2020-01-19 14:38聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

「上菜天使們上菜囉！」創世・人安・華山基金會策略聯盟持續30年愛心不輟，從30年前30個便當開始，每年歲末年終都宴請寒士、街友、單親媽媽與獨居長輩，桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐，市長鄭文燦感謝基金會與各團體的相助，讓第30屆寒士吃飽30尾牙順利進行，「溫暖把寒冷驅走」，希望大家都過個好年。

寒士吃飽30尾牙熱鬧登場，來自各地的街友、單媽與獨居長輩在基金會人員安排下陸續就座，為讓活動順利進行，多名義工分別擔任桌長、上菜天使協助用餐，桃園場依序上10道佳餚，有梅花綜合盤、櫻花蝦米糕、美味佛跳牆、控肉醬筍絲、蒜泥魷片粿、人蔘黑棗雞、泰式檸檬蝦、芋香燒排骨、蓮腸四寶湯、雙寶味點心等，中午12點準時上菜，滿場香氣撲鼻。

創世・人安・華山基金會策略聯盟的寒士吃飽尾牙今年在全台15處同步登場，桃園場席開210桌、共邀2100名寒士享宴，其中200名街友也在人安基金會桃園平安站長陳志偉逐一發放邀卡邀約下前來圍爐，其中女街友「阿如」流落街頭4年，三餐不繼，半年前住進平安站也幫忙站內事務，也在站長的感召下首度參與寒士尾牙，與大家同桌共享難得的團圓飯。

陳志偉說，辦理寒士吃飽尾牙過程艱辛，除了募桌不容易，一開始要尋覓合適場地也頻頻卡關，因要容納2千人以上場地有限，感謝市府與教育局相助，借用小檜溪空地讓他們辦理尾牙，也感謝多個單位贊助、團體表演，讓每年除夕前寒士最期盼的盛宴得以如願熱鬧登場。

鄭文燦也在中午用餐前抵達尾牙會場，他先感謝創世、人安與華山基金會的在地服務，幫助不少弱勢族群，很不簡單，也感謝桃園善心人士的愛心集結，讓尾牙能成功舉行，「做愛心的人會一輩子福氣滿滿」，希望台下的寒士們能感受到大家的溫情送暖，驅走寒意。

今天寒士吃飽尾牙桃園場也邀來市府社會局長鄭貴華、北門里長蕭國章、桃園市首席獅子會長胡家豪（鐵工盛）、桃園市東方扶輪社副社長許思榆、國巨洋傘董事長李銘智、桃園市心桃園文化發展協會理事長袁慧心、葡萄王生技股份有限公司特助黃亞昕、昇恆昌股份有限公司組長蘇宸瀚、內壢國中校長林祺文、內壢國中家長會長徐騏翔、采盟文教基金會與東隆興業股份有限公司等單位代表參與。

寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族...
寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐。記者張裕珍／攝影
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寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐。記者張裕珍／攝影
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寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐。記者張裕珍／攝影
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寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐。記者張裕珍／攝影
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寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐。記者張裕珍／攝影
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寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐，市長鄭文燦感謝基金會與各團體的相助，讓第30屆寒士吃飽30尾牙順利進行，「溫暖把寒冷驅走」，希望大家都過個好年。記者張裕珍／攝影
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寒士吃飽30尾牙桃園場今天在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐。記者張裕珍／攝影
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尾牙街友愛心

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