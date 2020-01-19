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中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

有外地民眾在PTT上發文抱怨中壢搭客運超複雜，中壢車站周邊的客運站超多，有桃園客運中壢站、中壢客運總站、新竹客運中壢站、國光客運中壢站，而且每家客運都還有各自的大樓，不像台北就整合在一棟京站。其中，桃園客運及新竹客運更是分為南北站，設在不同地方，令欲搭乘客運的民眾霧煞煞。

當地民眾蔡先生指出，國光客運走國道，適合往返較遠地區的民眾搭乘；桃園客運和中壢客運路線大致上是互補，各自以服務桃園區及中壢區在地的民眾為主，或以帶來人潮，促進當地經濟為出發點設站，其中，桃園客運主要跑桃園市區周圍及市區周邊八德、大溪等衛星鄉鎮，中壢客運則是中壢區、平鎮區路線最完備的客運，頂多有些路線，如桃園巨蛋、體育局、桃園農工、桃園車站等站市中心大站與桃園客運重疊。

而新竹客運則主要服務新竹中壢往返的民眾。另外，新竹客運南站站務員則補充，隨著鐵路通車的便利，往返新竹中壢兩地的民眾不再選擇搭乘新竹客運，目前新竹客運中壢站以中豐路為黃金路線，主要服務中壢往返山仔頂、龍潭一帶的民眾，於周六日學生及陸軍通訊學校、後勤學校的阿兵哥放（收）假時，客運站更是人潮滿滿。

總結四個總站的特色，除了國光上國道往中南部，其餘三家客運都是在地化經營，走省道、縣道、市區道路，走遠的坐國光，走近的坐桃園、中壢、新竹客運，但須注意，往新竹一定要搭新竹客運，桃園、中壢客運不服務往新竹的旅客。

蔡先生也提醒，如果要透過新竹客運坐到中壢、平鎮或桃園市區是不可行的，因為他們走的是省道外環道，不走縣道，所謂市區比較熱鬧的內線裡，如果剛好住家是在外環道路線的旁邊，可以坐新竹客運沿路下，不然建議中壢、平鎮的居民坐中壢客運，桃園區的居民坐桃園客運。

有外地民眾在PTT上發文抱怨中壢搭客運超複雜，客運站超多，有桃園客運中壢站、中壢...
有外地民眾在PTT上發文抱怨中壢搭客運超複雜，客運站超多，有桃園客運中壢站、中壢客運總站、新竹客運中壢站、國光客運中壢站，而且每家客運都還有各自的大樓，不像台北就整合在一棟京站。記者高宇震／攝影
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有外地民眾在PTT上發文抱怨中壢搭客運超複雜，客運站超多，有桃園客運中壢站、中壢...
有外地民眾在PTT上發文抱怨中壢搭客運超複雜，客運站超多，有桃園客運中壢站、中壢客運總站、新竹客運中壢站、國光客運中壢站，而且每家客運都還有各自的大樓，不像台北就整合在一棟京站。記者高宇震／攝影
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有外地民眾在PTT上發文抱怨中壢搭客運超複雜，客運站超多，有桃園客運中壢站、中壢...
有外地民眾在PTT上發文抱怨中壢搭客運超複雜，客運站超多，有桃園客運中壢站、中壢客運總站、新竹客運中壢站、國光客運中壢站，而且每家客運都還有各自的大樓，不像台北就整合在一棟京站。記者高宇震／攝影
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新竹國道國光客運

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