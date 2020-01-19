內政部道路評鑑 桃園蘆竹路平全國第一名

內政部營建署連年針對各縣市政府推動市區道路及人行環境無障礙成效進行評鑑，108年度桃園市政府在受評六都中再度脫穎而出，除了總成績連續3年列為優等外，道路養護及人行環境項目都提升至前二名，在道路平坦度中，蘆竹區更是列為全國第一名，額外獲得800萬元經費補助，內政部日前舉行頒獎典禮，部長徐國勇親自頒獎，肯定桃園市的用心努力。

內政部組織的考評小組成員，包含交通部、警政署、營建署等政府機關，也邀來專家學者及身心障礙福利團體成員參與，分別針對政策作為、區塊考評、道路養護、人行環境及交通工程等5大面向考評，並從全國377條道路中，抽測100條道路進行實地考核。

為求評比更全面與公正客觀，此次考評也導入檢測車量測路段的國際糙度指數，桃園蘆竹區被抽中的道路在各個面向中都獲得高度肯定，更被受評為平坦度全國第一，讓市府振奮。

市府工務局指出，市府去年除持續進行騎樓整平、人行道鋪面改善、設置透水性鋪面及新增人行道等措施外，也創新藉由透水性鋪面、再生材料之應用、新材料新工法之應用、全面推動電桿及電纜地下化、推動智能路燈及導入「桃園市管線挖掘施工管理人員認證計畫」等作為，深獲考評委員認同。交通工程部分，也積極興建公有路外立體停車場、採用高性能交通設施工程、設置電動汽機車專用車格及U-BIKE設置，實踐交通順暢、安全的願景。