迎新春廉政宣導玩闖關 鄭文燦揮毫「喜」字同樂

下周就要迎接農曆鼠年，桃園市政府警察局、政風處與地稅局今天參與聯合報系舉辦的「2020桃園市歲末揮毫鼠運亨通in桃園」宣導活動，吸引不少民眾排隊闖關，在遊戲中學習各項政令宣導知識，市長鄭文燦等人也受邀揮毫「金鼠喜臨門」應景春聯，向參與民眾分享過年喜氣，他也希望農曆7天假期，大家能踴躍到戶外踏青與親友團聚，過個溫暖好年。

一年一度的歲末宣導活動早上在桃園愛買一樓廣場登場，桃園市警察局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」、政風處則以「就愛桃廉、擁抱美好」為題規畫系列宣導闖關，市府地方稅務局也在現場擺攤分送特製燈籠，每個攤位都湧入許多民眾排隊玩遊戲，個個收穫滿滿。

鄭文燦、警察局副局長廖美鈴、政風處長鄧雅文、地稅局長姚世昌與聯合報發行展業部經理陳嘉章等人出席並揮毫寫下「金鼠喜臨門」春聯，跟鄉親拜個早年，鄭也親自欣賞現場邀來的6名書法老師揮毫的春聯創作，還挑了寫有「福滿人間」字樣與繪製黑牡丹的春聯回家。

鄭文燦說，市府藉由舉辦各式活動推廣廉政教育，期盼市民朋友建立共識，一同支持有能力且廉潔的政府，成為民主的表率，桃園市發展腳步快速，背後來自許多無名英雄的默默付出，他在春節期間將慰勞值勤同仁，感謝他們堅守崗位，讓市民朋友能溫暖度過春節假期。

鄧雅文說，桃園廉政志工隊今天也在現場扮演財神爺發放糖果，政風寶寶人偶也到場與民眾互動，同時透過問卷、有獎徵答、互動益智遊戲、歌謠等方式，積極宣導春節期間應拒絕不當餽贈、不當飲宴應酬或請託關說等內容，提升民眾反貪意識，並促進公部門行政透明化。