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機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，今年1月初獲交通部同意籌備完成，該路線營運廠商為日豪客運股份有限公司，新竹市政府交通處今宣布，預定2月6日上午10時發出第一班車，機場客運24小時都有班次、每小時一班，新竹市民不論是出國洽公、旅遊，多了一個更便利、節省成本的選擇。

新竹市民以及園區的從業人員以往若有出國需求，往往必須搭高鐵、臺鐵，多次轉乘才能到達機場，不方便轉乘的身障朋友也只能搭計程車前往、成本相當昂貴。新竹市長林智堅表示，105年初即請交通處進行研議規劃，向交通部積極爭取「新竹－桃園國際機場」路線，經過交通部同意開放路線、評選業者及近一年籌備期，終於要在2月6日開始營運。

桃園機場客運路線通車後，具備「24小時不打烊、更省錢、無障礙」等三大特色，不僅24小時每小時都有班次；也可避免轉乘成本，只要150元票價，並引進1輛無障礙大客車，身障朋友可搭乘特定班次前往機場。

交通處長倪茂榮表示，路線預定每日往返各24班次，每小時1班，並提供夜間凌晨班次，對於搭乘紅眼班機的乘客一樣有提供服務，並將配有無障礙大客車1部，對於身障的朋友要出國提供方便的選擇。「新竹轉運站－桃園國際機場」路線由日豪客運營運，由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈。第二航廈於第七月台候車，第一航廈於第八月台候車。

日豪客運相關人員表示，「新竹轉運站－桃園國際機場」路線從新竹轉運站出發至桃園機場，依交通部公路總局核定票價為新臺幣150元整，搭乘的旅客可以直接以電子票證（悠遊卡、一卡通）於車上刷卡或於車上購票，另路線車輛（中巴除外）有提供usb充電及免費wifi，讓出國或回台的旅客能夠方便使用，日豪客運洽詢電話：02-29724082。

新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，預定2月6日上午10時發出第一...
新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，預定2月6日上午10時發出第一班車，機場客運24小時都有班次、每小時一班。圖／新竹市府提供
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新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，預定2月6日上午10時發出第一...
新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，預定2月6日上午10時發出第一班車，機場客運24小時都有班次、每小時一班。圖／新竹市府提供
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新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，預定2月6日上午10時發出第一...
新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，預定2月6日上午10時發出第一班車，機場客運24小時都有班次、每小時一班。圖／新竹市府提供
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新竹桃園機場出國

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