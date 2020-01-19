機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

新竹市民期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，今年1月初獲交通部同意籌備完成，該路線營運廠商為日豪客運股份有限公司，新竹市政府交通處今宣布，預定2月6日上午10時發出第一班車，機場客運24小時都有班次、每小時一班，新竹市民不論是出國洽公、旅遊，多了一個更便利、節省成本的選擇。

新竹市民以及園區的從業人員以往若有出國需求，往往必須搭高鐵、臺鐵，多次轉乘才能到達機場，不方便轉乘的身障朋友也只能搭計程車前往、成本相當昂貴。新竹市長林智堅表示，105年初即請交通處進行研議規劃，向交通部積極爭取「新竹－桃園國際機場」路線，經過交通部同意開放路線、評選業者及近一年籌備期，終於要在2月6日開始營運。

桃園機場客運路線通車後，具備「24小時不打烊、更省錢、無障礙」等三大特色，不僅24小時每小時都有班次；也可避免轉乘成本，只要150元票價，並引進1輛無障礙大客車，身障朋友可搭乘特定班次前往機場。

交通處長倪茂榮表示，路線預定每日往返各24班次，每小時1班，並提供夜間凌晨班次，對於搭乘紅眼班機的乘客一樣有提供服務，並將配有無障礙大客車1部，對於身障的朋友要出國提供方便的選擇。「新竹轉運站－桃園國際機場」路線由日豪客運營運，由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈。第二航廈於第七月台候車，第一航廈於第八月台候車。