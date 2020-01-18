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違反水土保持法 苗栗縣泰安鄉違規數108年度增加率最高

2020-01-18 20:55聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

山坡地開挖整地前，要注意水土保持法相關規定！苗栗縣是山城，全縣八成以是山坡地，18鄉鎮市中有5個鄉鎮大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、南庄鄉與三灣鄉，全鄉都是全坡地，苗栗縣水利處統計，108年違法水土保持法案件共141件，比107年增加31件。其中122件處罰鍰6萬到30萬，平均每人受罰8萬元，19件函送檢方，其中又以泰安鄉增加率最高，其次是南庄鄉、後龍鎮。

苗栗縣政府水利處水土保持科指出，108年違法水土保持法案件比107年增加，主要是因為以往衛星變異點偵測從以前1季1期，改為2個月1期，有些鄉鎮是1個月1期；另外民眾環保意識抬頭，通報案件數也增多趨勢，泰安鄉107年1件違規，108年暴增到15件。

水保科指出，違法水土保持法案件，違規態樣主要違反「其他開挖整地」、「堆積土石方」、「超限利用」等類型，也有些民眾不清楚開挖整地的土地是山坡地，不知道在開挖前要跟主管機關申請提出水保計畫。

108年度違規案件前三名鄉鎮大湖鄉28件、三義鄉19件、泰安鄉的15件。水保科分析，大湖鄉是全坡地，種植薑居多，加上外來開發者多；三義鄉以前申請案件多，違規少，但去年申請案件持平，違規案件卻增多。

水保科分析，108年下半年度，大湖、三灣、南庄鄉是違規案上升的警示鄉鎮，108年下半年度9到12月，違規案以三義鄉、頭屋鄉案件增加最多，與前期相比也是增加率最高；相對的，違規比例下降的大湖、南庄、泰安、獅潭、通霄與苗栗等鄉鎮市，下降幅度最大是大湖鄉，從11件降到4件，其他鄉鎮約下降1到2件。

水保科指出，雖然違規案件增加，相對申請案件數有增加趨勢，去年5到8月申請案187件、9到12月216件，縣府會持續宣導，現階段，三義鄉、頭屋鄉違規比率大幅上升趨勢，列警示鄉鎮，請鄉鎮市公所加強巡查，即時制止違規行為，依法處分，若涉及其他目的事業主管法規，移請各該目的事業主管機關查處，杜絕不法。

水利處指出，近期頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，此外該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）命其限期拆除及清除，恢復水土保持技術規範安定邊坡，並提出違規範圍臨時性安全沉砂、滯洪、排水的具體改善方式。

水保科提醒，民眾在山坡地開挖前「停看聽」，山坡地土地開挖整地前，應依水土保持法規定擬具水土保持書件及備妥開發利用申請文件，先送目的事業主管機關（單位）受理成案，該單位會將水土保持書件轉送水利處辦理，等到審查核定後才可以施工，否則一旦違法受罰，得不償失。

苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加...
苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）縣府命其限期拆除及清除。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加...
苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）縣府命其限期拆除及清除。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加...
苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）縣府命其限期拆除及清除。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣18鄉鎮市108年與107年違法水土保持法案件數，泰安鄉違規數增加率最高。...
苗栗縣18鄉鎮市108年與107年違法水土保持法案件數，泰安鄉違規數增加率最高。圖／苗栗縣政府水利處提供
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南庄苗栗縣

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