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桃園300人揮毫春聯 不受限傳統、剪貼也能奪勝

2020-01-18 16:59聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

第14屆桃園全國春聯書法比賽今天在大園國際高中舉行決賽，8個組別吸引300多人報名揮毫，現場參賽者分布各個年齡層，從小朋友、學生、青年，甚至到長者皆有，也不乏新住民及外國人參賽，今年特別加入「創意春聯組」，不限題材、形式，吸引許多沒有書法經驗、技巧較弱的民眾參加。

決賽於今日下午登場，現場氣溫寒冷，但仍有300多名民眾齊聚活動中心一同揮毫，這次共分國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、社會組、長青組、新住民組、創意春聯組等8個組別，尤其創意春聯組是今年首次設置，可以單人或組隊參賽，不過團隊人數需3（含）人以下才可參加，作品形式不限、題材不拘，最能夠自由發揮。

一人參加創意春聯組的陳昭儀表示，這次是因為朋友參加才陪著一同參賽，她說，她的書法寫作能力並不是很好，因此就報名創意春聯組，決定用創意取勝，她打算將各個書法字先寫好，剪下再重新排列貼在另張紙上，以防一字寫錯整張都錯的窘境。

另一組創意春聯組由一家3口報名參賽，媽媽黃心怡說，原本是要讓孩子參加個人比賽，不過主辦單位告知第一屆設有創意春聯組，因此就全家一起投入。黃心怡表示，由於該組別是第一次增設，不知道大約的比賽題目是什麼，因此還準備不少工具並和家人一同分工，她認為該活動相當有意義，可以達到親子互動的成效，比賽過程又緊張又刺激，非常推薦。

此外，現場還有讓民眾動手DIY的紅包拓印、浮水印體驗活動，亦有名師於現場替民眾揮毫春聯等推廣活動。主辦單位桃園市立美術館表示，桃園辦理春聯書法比賽多年，且目前兒童美術館正在展出「玩筆×弄墨：兒童書藝體驗展」特展、桃園國際機場捷運領航站(A17)附近的橫山書法藝術館，也預訂將在今年開館，希望讓桃園成為亞洲書法藝術交流的平台。

一家3口報名參加「創意春聯組」，媽媽黃心怡說，活動相當有意義，可以達到親子互動的...
一家3口報名參加「創意春聯組」，媽媽黃心怡說，活動相當有意義，可以達到親子互動的成效，比賽過程又緊張又刺激。記者陳夢茹／攝影
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第14屆桃園全國春聯書法比賽，「創意春聯組」不限題材、形式，吸引許多沒有書法經驗...
第14屆桃園全國春聯書法比賽，「創意春聯組」不限題材、形式，吸引許多沒有書法經驗、技巧較弱的民眾參加。記者陳夢茹／攝影
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第14屆桃園全國春聯書法比賽今天在大園國際高中舉行決賽，8個組別吸引300多人報...
第14屆桃園全國春聯書法比賽今天在大園國際高中舉行決賽，8個組別吸引300多人報名揮毫，現場參賽者分布各個年齡層，從小朋友、學生、青年，甚至到長者皆有。記者陳夢茹／攝影
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