桃園300人揮毫春聯 不受限傳統、剪貼也能奪勝

第14屆桃園全國春聯書法比賽今天在大園國際高中舉行決賽，8個組別吸引300多人報名揮毫，現場參賽者分布各個年齡層，從小朋友、學生、青年，甚至到長者皆有，也不乏新住民及外國人參賽，今年特別加入「創意春聯組」，不限題材、形式，吸引許多沒有書法經驗、技巧較弱的民眾參加。

決賽於今日下午登場，現場氣溫寒冷，但仍有300多名民眾齊聚活動中心一同揮毫，這次共分國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、社會組、長青組、新住民組、創意春聯組等8個組別，尤其創意春聯組是今年首次設置，可以單人或組隊參賽，不過團隊人數需3（含）人以下才可參加，作品形式不限、題材不拘，最能夠自由發揮。

一人參加創意春聯組的陳昭儀表示，這次是因為朋友參加才陪著一同參賽，她說，她的書法寫作能力並不是很好，因此就報名創意春聯組，決定用創意取勝，她打算將各個書法字先寫好，剪下再重新排列貼在另張紙上，以防一字寫錯整張都錯的窘境。

另一組創意春聯組由一家3口報名參賽，媽媽黃心怡說，原本是要讓孩子參加個人比賽，不過主辦單位告知第一屆設有創意春聯組，因此就全家一起投入。黃心怡表示，由於該組別是第一次增設，不知道大約的比賽題目是什麼，因此還準備不少工具並和家人一同分工，她認為該活動相當有意義，可以達到親子互動的成效，比賽過程又緊張又刺激，非常推薦。