跳脫傳統印象！ 百件客家時裝盡在桃園客文館

桃園市府客家局於桃園市客家文化館舉辦「2020春漾花客樂」活動，今天開幕首日推出「花。布一樣 客家現代時裝展」，特別邀請2019HAKKA In Style時尚發表會設計師，以平面靜態型式展出100件作品，設計風格呈現客家文化多元樣貌，展出內容包含客家時尚、客家生活、客家花布及客家運動等穿搭，透過展出內容跳脫大家對於客家傳統服飾的印象。

今年首場活動以大家熟悉的「客家花布」為主題，結合傳統花布及現代創意花布元素，透過園區週末活動及客家花布主題特展，完美展現客家花布文化在時代轉變下的藝術美感。

客家局長何明光表示，客文館今年將配合季節及節慶，每階段規劃不同的客家特色主題辦理週末客家藝文展演，活動內容包含露天音樂會、客家吉祥物見面會、說說唱唱教室、小客人藝術家手作體驗及節慶限定活動等，豐富客文館文化推廣內容，讓大家體驗並看見客家文化的魅力。