親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

看過來！109年大學學測 國文寫作參考解答

館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

跳脫傳統印象！ 百件客家時裝盡在桃園客文館

2020-01-18 16:55聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市府客家局於桃園市客家文化館舉辦「2020春漾花客樂」活動，今天開幕首日推出「花。布一樣 客家現代時裝展」，特別邀請2019HAKKA In Style時尚發表會設計師，以平面靜態型式展出100件作品，設計風格呈現客家文化多元樣貌，展出內容包含客家時尚、客家生活、客家花布及客家運動等穿搭，透過展出內容跳脫大家對於客家傳統服飾的印象。

今年首場活動以大家熟悉的「客家花布」為主題，結合傳統花布及現代創意花布元素，透過園區週末活動及客家花布主題特展，完美展現客家花布文化在時代轉變下的藝術美感。

客家局長何明光表示，客文館今年將配合季節及節慶，每階段規劃不同的客家特色主題辦理週末客家藝文展演，活動內容包含露天音樂會、客家吉祥物見面會、說說唱唱教室、小客人藝術家手作體驗及節慶限定活動等，豐富客文館文化推廣內容，讓大家體驗並看見客家文化的魅力。

客文館農曆春節期間1月27日（初三）至1月29日（初五） 下午1時30分至4時30分，辦理春節限定系列活動，有非常精采的藝文表演、客家吉祥物見面會、新春互動活動及春節手作體驗等。相關活動詳情及報名資訊請上客家事務局粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/tychakka/)

客家文化館「花。布一樣 客家現代時裝展」於今天開展，集結2019HAKKA In...
客家文化館「花。布一樣 客家現代時裝展」於今天開展，集結2019HAKKA In Style時尚發表會設計作品，跳脫客家傳統服飾印象。圖／客家局提供
分享
桃園市客家文化館特展室推出「花。布一樣 客家現代時裝展」展出近百件作品，呈現客家...
桃園市客家文化館特展室推出「花。布一樣 客家現代時裝展」展出近百件作品，呈現客家文化多元樣貌。圖／客家局提供
分享
客文館農曆春節期間辦理春節限定系列活動，並於活動期間贈送限量「花客樂好禮」。圖／...
客文館農曆春節期間辦理春節限定系列活動，並於活動期間贈送限量「花客樂好禮」。圖／客家局提供
分享

客家花布客家文化春節

延伸閱讀

家扶志工傳愛不落人後 資深志工服務超過30載...

客庄過往特展 一探先民生活樣貌

影／竹科土地爭議百年前纏訟多時 文化館淡新檔...

桃捷迎客家季 萌鼠彩繪列車上路

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

桃園今年目標騎樓整平1500公尺 將優先做這些路段

2020-01-18 15:36

家扶志工傳愛不落人後 資深志工服務超過30載　

2020-01-18 16:19

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

影／感謝永齡捐贈復康巴士 不用再擔心半路拋錨

2020-01-18 14:36

竹市動保園區啟用毛小孩入新厝 林智堅籲認養取代購買

2020-01-18 13:18

竹東鎮長補選造勢活動開始 2候選人今成立競總

2020-01-18 13:01

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

客庄過往特展 一探先民生活樣貌

2020-01-17 23:55

紀錄e化 竹縣救護車變行動急診室

2020-01-17 23:47

八德興豐路人行道 改善完工

2020-01-17 23:43

桃園200宮廟 設紙錢集中箱

2020-01-17 23:35

分享年節喜氣 桃竹苗縣市長發福袋紅包

2020-01-17 23:25

年輕時被逼著做「紅龜粿」 現在成了阿嬤美好的回憶

2020-01-17 21:04

影／竹科土地爭議百年前纏訟多時 文化館淡新檔案解密

2020-01-17 20:54

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

用路環境超友善 八德興豐路將水利溝變人行道

2020-01-17 16:22

春節搭計程車要注意了！新竹市22日至29日運費加收3成

2020-01-17 13:53

台大新竹分院春節做愛心 義賣春聯助弱勢童就醫

2020-01-17 13:50

寒假要做什麼？ 桃青年局冬令營即日起免費報名

2020-01-17 13:31

桃園減空汙 宮廟設財神造型「財神一點靈」紙錢集中箱

2020-01-17 13:25

竹市「幸福好年」春聯、小紅包正式亮相　

2020-01-17 12:36

竹市消防天公壇上香祈福 一整年平安、一整年幸福

2020-01-17 12:12

買彩券做公益 鄭文燦祝大獎落腳桃園

2020-01-17 11:32

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

雲林再添遊憩景點 「鵝童樂園」今熱鬧開幕

2020-01-18 13:19

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

竹東鎮長補選造勢活動開始 2候選人今成立競總

2020-01-18 13:01

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

台南白河旅外企業家捐1億元為家鄉蓋圖書館 今天動工

2020-01-18 11:46

109年台北榮濱年貨大街明天開跑！交通管制看過來

2020-01-17 18:04

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

2020-01-18 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top