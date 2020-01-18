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廣源慈善基金會助無數寒門學子 獎學金注重品行

2020-01-18 16:48聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

財團法人廣源慈善基金會今天在桃園新屋青年體驗學習園區舉辦戶外活動一日遊，希望促進學生們交流互動機會，從遊戲活動中認識朋友，並邀請力成科技公司董事長、基金會董事長蔡篤恭，及廣源慈善基金會創辦人，也是金士頓科技公司創辦人孫大衛，現場分享經驗，增加學生的人脈及資源。

財團法人廣源慈善基金會是孫大衛為了紀念母親而設立，從民國97年開始,就已補助全台灣多所小學至大學經濟有困難之學生助獎學金，至今11年以來，補助超過3萬9千多人，發出新臺幣3億8千5佰多萬，最重要的不是補助人次及金額多寡，而是注重學生的積極負責態度，及是否有樂於分享的精神，唯有願意承擔責任，並感恩惜福的人，才能夠有一顆溫暖善良樂觀的心。

今天現場共約77人參加，來自29所學校的14位高中職生、38位大學生、目前尚在學之曾獲獎學生碩士1位、博士2位、15位曾獲基金會助獎學金之投入職場畢業生、4位學生之家人及3位在校師長。

孫大衛關心基金會受補助的學生在生活及求學，甚至將來畢業後的想法及看法，於是親臨現場，與學生們共度午餐，親自聽取學生的現況及需求，並勉勵鼓舞學生。

曾獲獎的學生中，中壢高商三年級的詹貽婷表示，因為財團法人廣源慈善基金會的助學金，生活因而有了實質的改變，可以將助學金用來繳學費及購買書籍、文具等，不必透過就學貸款，不需要為了學費去打工，可以專注於課業上，非常感謝。

目前任職於科技公司的工程師何昆霖說，高中時每個用領取獎助學金，會收在書包作為私房獎學金，看著它越來越多，會提醒自己這是大衛叔叔（創辦人）及黛安娜阿姨（創辦人妻子）的心意，也是自己的責任，將來要把這分溫暖傳遞出去給其他人。

廣源慈善基金會創辦人，也是金士頓科技公司創辦人孫大衛，向現場學生分享經驗。記者高...
廣源慈善基金會創辦人，也是金士頓科技公司創辦人孫大衛，向現場學生分享經驗。記者高宇震／攝影
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財團法人廣源慈善基金會今天在桃園新屋青年體驗學習園區舉辦戶外活動一日遊，希望促進...
財團法人廣源慈善基金會今天在桃園新屋青年體驗學習園區舉辦戶外活動一日遊，希望促進學生們交流互動機會，從遊戲活動中認識朋友。記者高宇震／攝影
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財團法人廣源慈善基金會今天在桃園新屋青年體驗學習園區舉辦戶外活動一日遊，希望促進...
財團法人廣源慈善基金會今天在桃園新屋青年體驗學習園區舉辦戶外活動一日遊，希望促進學生們交流互動機會，從遊戲活動中認識朋友。記者高宇震／攝影
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