連擺6天攤位寫春聯義賣助榮民遺孤 客製化錢鼠、吉鼠

基隆市榮民服務處結合「采青團隊」采慧珠寶、青田書學會、青溪新文藝，聯合發起春聯義賣公益活動，從今天起至23日一連6天，每天上午9時至晚間8時，在仁四路44之1號采慧珠寶銀樓店門口擺攤義賣，義賣所得全數捐助弱勢清寒榮民遺孤。尤其客製化的錢鼠不盡、吉鼠送暖等創意春聯，讓現場民眾更是驚喜連連。

青田書學會副會長蔡金城及青溪新文藝總幹事徐正泰，分別擔任基隆市榮民服務處志工大隊長及副隊長，為協助弱勢榮民（眷）邀青田書學會及青溪新文藝成員發揮所長，參與春聯義賣公益活動，今天不畏寒風在騎樓揮毫，基隆市榮服處賴志聖、林志文等多位榮欣志工也熱烈響應義賣活動。

采慧珠寶銀樓老闆娘翁采慧發揮大愛精神，連續5年免費借用熱鬧市區場地供春聯義賣，使義賣會場人潮滾滾，尤其客製化的錢鼠不盡、吉鼠送暖等創意春聯，讓現場民眾更是驚喜連連。