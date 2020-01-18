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影／超暖心！苗栗縣議長捐薪水300萬 獎助學金回饋鄉里

2020-01-18 16:21聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

超暖心！苗栗縣議會議長鍾東錦有感於小時候家境辛苦，他在念國中時6個學期獲獎學金，感謝當時這麼多人的愛心，他秉持飲水思源初衷，捐出薪水300萬，分3年，一年100萬，頒發給頭份、三灣、南庄地區的高、國中小學子們，每人5千元，今天共發給180名學生，讓學生們在過年前領到小紅包，溫暖過好年。

南庄國中三年級的黃羽婕今獲頒5000元獎助學金，她平常沒有拿零用錢，獲得5000元獎助學金，「很開心，拿去買想要看的書，剩下的錢存在學校的儲金簿」。

苗栗縣議長鍾東錦家中排還第五，有4個姊姊、1個妹妹，是家中唯一男生。他說，父親年輕時當礦工，是非常樂天的礦工，但因為礦工進去礦坑做工，常不知道晚上能不能平安回來，如果很樂天，常領了薪水把錢花光才回家，在求學過程中，大多是母親張羅。他在念興華國中6個學期，都拿獎學金，幫助他很多「很感動，怎麼有這麼多人有愛心可以捐助獎學金」，如今他有能力，決定回饋鄉里，捐助給學生，讓善的力量延續下去。

鍾東錦說，為了讓獎助學金確實幫助品學兼優及弱勢家庭的孩子們，邀請縣內督學、校長共12人，主持召開愛鄉行動獎助學金審查會，針對各校推薦學生進行獎助學金資料審查，共180名學子獲頒獎助學金。

今天在興華高中舉行獎助學金頒獎典禮，場面溫馨熱鬧，鍾東錦與妻子陳美琦一同出席。鍾東錦說，教育應該是溫暖給予鼓勵。他也提到這次選舉過後，世代差異很大，過程經歷過了就要學著放下，大家都還是一家人，日子還是要往前走。

鍾東錦也鼓勵學生們，當事業成功時，要回饋社會，幫助其他需要幫助的人，讓愛鄉行動持續傳遞下去。

鍾東錦說，捐出議長的薪水300萬元，以一年100萬方式頒發獎助學金，分3年，遇到選舉年避開，避免引發爭議。

苗栗縣議長鍾東錦（後排右三）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年...
苗栗縣議長鍾東錦（後排右三）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年100萬，頒發給三灣、頭份、南庄地區的學子們。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議長鍾東錦（後排右五）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年...
苗栗縣議長鍾東錦（後排右五）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年100萬，頒發給三灣、頭份、南庄地區的學子們。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議長鍾東錦捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年100萬，頒...
苗栗縣議長鍾東錦捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年100萬，頒發給三灣、頭份、南庄地區的學子們。圖／苗栗縣議會提供
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苗栗縣議長鍾東錦（左七）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年10...
苗栗縣議長鍾東錦（左七）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年100萬，頒發給三灣、頭份、南庄地區的學子們。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議長鍾東錦（左）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年100...
苗栗縣議長鍾東錦（左）捐出議長的薪水300萬元，做為愛鄉行動獎助學金，一年100萬，頒發給三灣、頭份、南庄地區的學子們。記者劉星君／攝影
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薪水南庄

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