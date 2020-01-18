家扶志工傳愛不落人後 資深志工服務超過30載　

桃園家扶中心今天早上舉行志工授證表揚感恩餐會，共表揚27名資深志工、4名卸任志工隊長；共計200名志工出席，席開23桌，其中，擔任桃園家扶中心家扶之友會志工的吳連港及余寶珍更是服務超過30載，服務工作不落人後。

吳連港人稱港伯，原從事汽車修理廠工作，透過堂弟介紹加入桃園家扶中心家扶之友會，結下永久的緣份；吳連港分享，加入家扶之友會後很喜歡跟夥伴一起辦活動，志工夥伴有錢出錢，有力出力，感情深厚，非常有趣。

一晃眼，他加入家扶之友會已30載，每個月中心發放扶助金時，都可以看到他在路口協助交管，親切的和扶助家庭問候並且協助物資的搬運。他對於服務非常重視，往往在活動前2個小時就可以看到他的身影出現在桃園家扶中心，志工隊後輩夥伴都很敬佩他的認真及投入。吳連港也期許有更多家扶自立青年加入家扶之友會，使各項服務能接軌不斷層。

余寶珍民國73年透過當時是家扶之友會志工的同學介紹而加入，一投入就是35年。她加入家扶之友會後，積極參與各式活動，且因自身工作認識許多客戶，有機會就協助推廣桃園家扶中心的服務，讓更多民眾認識；也因此有更多的公司行號加入公益行列，捐助善款或身體力行提供服務，余寶珍說，「擔任志工很怕沒事做，有機會就把愛傳出去」。

余寶珍早年喪偶，獨自撫養兩個孩子，生活雖然不富裕，但她還是繼續參與志工服務，認為總有自己可以做的事；她努力也感染了家人，甚至一同加入志工的行列，就連她80幾歲的母親也不遺餘力。

她說，「很感謝桃園家扶中心讓自己有機會擴展視野，增加生活豐富度，擔任志工讓自己有自我磨練的機會，且深刻感受到事情總有一體兩面，凡事看事情要運用同理心，不斷自我反思；有機會還會繼續做志工，把愛傳出去」。