桃園今年目標騎樓整平1500公尺 將優先做這些路段

桃園市主要商圈、車站等周邊騎樓常被詬病高低差大、鋪面破損，民眾難順暢通行，桃園市政府工務局過去推動騎樓整平計畫，也因取得民眾施作同意書不易，曾被審計處查核點名成效不彰，工務局為強化工程效率、減少民怨，近年訂出施工原則3天內完工，並運用防滑、耐壓、抗汙易清潔的鋪面材料，升格以來已鋪7千公尺，今年新年新目標再整平1500公尺。

桃園市政府秘書長黃治峯說，騎樓是因應台灣多雨氣候所產生的建築風格，具私權公用概念，因此須取得地主同意才能著手騎樓整平，由於桃園人口已達225萬人，身障及老年人口占了14.6%，平順的騎樓空間更為重要，桃園市首要針對各行政區主要商圈、車站、重要建築物的周邊區域及30公尺以上主要幹道等進行騎樓整平，營造友善行人環境。

市府工務局長賴宇亭說，為提高取得地主同意書效率，市府首創騎樓設計規範、施工公開透明外，包含3天騎樓整平工期，也與產官學界跨領域部門合作，選定一區一示範擴散推廣成效，升格前僅整平2千公尺，升格後大躍進整平7千公尺，也創造店家、市民及政府三贏。

黃認為，騎樓整平不僅營造無障礙環境，也成功帶來商圈人潮回流，今年目標整平1500公尺，同時納入學校、醫院與社福設施等無障礙步行空間需求更高場域，市長鄭文燦也指示今年目標整平1500公尺、經費1500萬元，若商家有意願就盡量推，經費與長度採滾動檢討。

市府養工處指出，今年預計施作中壢區中美路、中華路、中正路與桃園區復興路、中埔二街一帶，包括中壢區中美路南側（元化路到中豐北路）、北側（延平路到中豐北路）、中華路南側（內壢火車站到中華路233巷）、北側（文化二路到中華路一段60巷）與中正路北側（明德路到義民路一段），以及桃園區中埔二街西側（同德五街到同德七街）、復興路南（玉山街道中山路）與北側（復興路418巷到中山路）。