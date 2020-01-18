北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

新竹縣北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，假日遊客絡繹不絕，停車位一位難求，北埔鄉公所在鄧南光影像紀念館旁設立第一個公有停車場，目前停車場營運許可已通過，可提供約165個停車格，其中58個車位開放在地居民申請，停車場22日起試營運，一小時收費20元，希望讓來訪的遊客有最好的觀光品質。

北埔鄉公所表示，北埔地區具有豐富的文化、自然等觀光資源，位在老街區的鄧南光影像紀念館，緊鄰忠恕堂、姜氏家廟等重要歷史建物，結合以慈天宮、金廣福公館、天水堂、姜阿新洋樓的古蹟區，為一完整的歷史聚落圈。

為了解決讓遊客頭痛的停車問題，鄉公所設立鄧南光智慧停車場，經過新竹縣政府交旅處會勘、農業處審查等，停車場營運許可17日已通過，鄉公所立即著手準備相關營運事宜。

停車場面積約2100坪，可提供約165個汽車停車位及若干機車、自行車停車格，停車場採車牌辨識系統，收費方式除了現金外，也可由其他多元、行動支付。

鄉公所說，停車場從22日起委外試營運，收費標準為一小時20元。停車場也提供月租及年租收費，申請資格分為三種，申請人戶籍為北埔鄉且申請停車車輛為申請人所有、申請人戶籍為北埔鄉但申請停車車輛為配偶或直系血親一等親所有，以及申請人戶籍非為北埔鄉，月租收費金額從1200元到2000元，年租收費金額則從5000元至1萬2000元。