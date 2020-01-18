親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

學測國寫／考生：高中生都在念書 難感受「靜夜情懷」

特勤吳彥祖公開私人帳號 特勤中心決定讓他改做外圍任務

影／感謝永齡捐贈復康巴士 不用再擔心半路拋錨

2020-01-18 14:36聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣無障礙關懷協會多用途復康巴士已經25年，修了又修，壞了又壞，在永齡慈善教育基金會苗栗親善大使、竹南鎮民代表陳怡樺牽線下，永齡慈善教育基金會獲悉後，捐贈一輛新的復康巴士，今舉行捐贈典禮，讓協會繼續服務身障者，照顧弱勢。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春說，協會的多用途復康巴士已經25年，修了又修、壞了又壞，目前服務會員有150人，期許今年能服務更多，今年預計還要購買兩輛復康巴士，加入長照中心交通接送，盼能服務更多人。

苗栗縣的復康巴士有28輛，苗栗縣無障礙關懷協會指出，復康巴士不多，經常叫不到車，加上苗栗山城，路途遙遠，若從南庄出發一趟來回就要3個多小時，真的很辛苦，有時出院叫不到車，也都是協會服務對象。

苗栗縣無障礙關懷協會今天舉行寒冬送暖雪中送炭物資發放，舉行復康巴士捐贈典禮，苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿代表出席、社會處長楊文志、永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤、竹南鎮長方進興、多名議員等出席捐贈典禮。協會總幹事呂思樺說，舊的復康巴士經常拋錨，曾經一個月拋錨4次，還曾在高速公路中突然壞掉。

永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤說，在怡樺牽線下，略盡棉薄之意，過年前送給大家禮物，這是很小的事情，不敢居功，希望能讓鄉親方便。竹南鎮民代表陳怡樺說，她擔任永齡慈善教育基金會苗栗親善大使，過年前夕收到復康巴士，讓之後醫療接送，送菜給獨居老人弱勢團體等，可以安全又安心，協會持續散播愛心「重量級禮物讓人感動又喜悅」。

苗栗縣社會處指出，苗栗縣復康巴士有28輛，委託馬仲小客車租賃公司經營，平均一天一輛車服務約4到6趟次；身障社團共有5輛復康巴士，縣府每年補助油料7萬元。 

永齡慈善基金會捐贈的復康巴士，永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左起）、苗栗縣長徐耀昌...
永齡慈善基金會捐贈的復康巴士，永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左起）、苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、無障礙關懷協會理事長呂萬春、竹南鎮民代表主席何秀綿、永齡慈善基金會苗栗親善大使陳怡樺。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣無障礙關懷協會今舉行寒冬送暖雪中送炭物資發放，現場舉行永齡慈善基金會捐贈復...
苗栗縣無障礙關懷協會今舉行寒冬送暖雪中送炭物資發放，現場舉行永齡慈善基金會捐贈復康巴士捐贈典禮。記者劉星君／攝影
分享
新的復康巴士，可以直接無線遙控，讓身障者方便操作使用。記者劉星君／攝影
新的復康巴士，可以直接無線遙控，讓身障者方便操作使用。記者劉星君／攝影
分享
新的復康巴士，可以直接無線遙控，讓身障者方便操作使用。記者劉星君／攝影
新的復康巴士，可以直接無線遙控，讓身障者方便操作使用。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣無障礙關懷協會今舉行寒冬送暖雪中送炭物資發放，現場舉行永齡慈善基金會捐贈復...
苗栗縣無障礙關懷協會今舉行寒冬送暖雪中送炭物資發放，現場舉行永齡慈善基金會捐贈復康巴士捐贈典禮。記者劉星君／攝影
分享

巴士苗栗縣身障者

延伸閱讀

李正皓、劉宥彤都挺韓國瑜選主席 網：橘子反串...

影／六陣營發言人選後罕見齊聚 籲支持者相互尊...

扶龍王！王世堅曾說蔡英文選上就跳海 網：帶上...

選舉後找誰免費吃雞排？2020北中南「雞排祭...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

桃園今年目標騎樓整平1500公尺 將優先做這些路段

2020-01-18 15:36

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

竹市動保園區啟用毛小孩入新厝 林智堅籲認養取代購買

2020-01-18 13:18

竹東鎮長補選造勢活動開始 2候選人今成立競總

2020-01-18 13:01

客庄過往特展 一探先民生活樣貌

2020-01-17 23:55

紀錄e化 竹縣救護車變行動急診室

2020-01-17 23:47

八德興豐路人行道 改善完工

2020-01-17 23:43

桃園200宮廟 設紙錢集中箱

2020-01-17 23:35

分享年節喜氣 桃竹苗縣市長發福袋紅包

2020-01-17 23:25

年輕時被逼著做「紅龜粿」 現在成了阿嬤美好的回憶

2020-01-17 21:04

影／竹科土地爭議百年前纏訟多時 文化館淡新檔案解密

2020-01-17 20:54

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

用路環境超友善 八德興豐路將水利溝變人行道

2020-01-17 16:22

春節搭計程車要注意了！新竹市22日至29日運費加收3成

2020-01-17 13:53

台大新竹分院春節做愛心 義賣春聯助弱勢童就醫

2020-01-17 13:50

寒假要做什麼？ 桃青年局冬令營即日起免費報名

2020-01-17 13:31

桃園減空汙 宮廟設財神造型「財神一點靈」紙錢集中箱

2020-01-17 13:25

竹市「幸福好年」春聯、小紅包正式亮相　

2020-01-17 12:36

竹市消防天公壇上香祈福 一整年平安、一整年幸福

2020-01-17 12:12

買彩券做公益 鄭文燦祝大獎落腳桃園

2020-01-17 11:32

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

2020-01-17 15:51

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

影／30萬株鬱金香輪番綻放！身分證末兩碼20免費入園

2020-01-17 16:13

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

雲林再添遊憩景點 「鵝童樂園」今熱鬧開幕

2020-01-18 13:19

竹東鎮長補選造勢活動開始 2候選人今成立競總

2020-01-18 13:01

台南白河旅外企業家捐1億元為家鄉蓋圖書館 今天動工

2020-01-18 11:46

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

109年台北榮濱年貨大街明天開跑！交通管制看過來

2020-01-17 18:04

核二去年淨發電史上第3高回饋金增千萬 長者圍爐好暖

2020-01-17 17:05

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51

北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現

2020-01-18 09:27

宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

2020-01-18 11:45

來過台南賞燈會嗎？這裡美到讓政府借鏡赴日參展

2020-01-18 12:10

與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21

台灣民俗村未申請就拆除 彰縣罰3萬並勒令停工

2020-01-17 16:47

台中大里燈會今點燈 11區花燈車璀璨登場連3天送250小提燈

2020-01-17 20:50

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

浪子變花燈王 打造「爵士好鼠」

2020-01-17 23:15

機車闖蘇花改 去年取締1322件、罰款百萬

2020-01-17 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top