影／感謝永齡捐贈復康巴士 不用再擔心半路拋錨

苗栗縣無障礙關懷協會多用途復康巴士已經25年，修了又修，壞了又壞，在永齡慈善教育基金會苗栗親善大使、竹南鎮民代表陳怡樺牽線下，永齡慈善教育基金會獲悉後，捐贈一輛新的復康巴士，今舉行捐贈典禮，讓協會繼續服務身障者，照顧弱勢。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春說，協會的多用途復康巴士已經25年，修了又修、壞了又壞，目前服務會員有150人，期許今年能服務更多，今年預計還要購買兩輛復康巴士，加入長照中心交通接送，盼能服務更多人。

苗栗縣的復康巴士有28輛，苗栗縣無障礙關懷協會指出，復康巴士不多，經常叫不到車，加上苗栗山城，路途遙遠，若從南庄出發一趟來回就要3個多小時，真的很辛苦，有時出院叫不到車，也都是協會服務對象。

苗栗縣無障礙關懷協會今天舉行寒冬送暖雪中送炭物資發放，舉行復康巴士捐贈典禮，苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿代表出席、社會處長楊文志、永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤、竹南鎮長方進興、多名議員等出席捐贈典禮。協會總幹事呂思樺說，舊的復康巴士經常拋錨，曾經一個月拋錨4次，還曾在高速公路中突然壞掉。

永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤說，在怡樺牽線下，略盡棉薄之意，過年前送給大家禮物，這是很小的事情，不敢居功，希望能讓鄉親方便。竹南鎮民代表陳怡樺說，她擔任永齡慈善教育基金會苗栗親善大使，過年前夕收到復康巴士，讓之後醫療接送，送菜給獨居老人弱勢團體等，可以安全又安心，協會持續散播愛心「重量級禮物讓人感動又喜悅」。