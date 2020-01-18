竹市動保園區啟用毛小孩入新厝 林智堅籲認養取代購買

斥資1.55億元新建的新竹市動物保護教育園區今天啟用，市長林智堅等人引領毛孩入新厝，林智堅感謝農委會的支持及志工的付出，新動保園區空間變大、專業設備增加、招募志工陪伴，並設有全區音樂系統增添藝術氣息，歡迎大家一起來疼惜毛小孩，並呼籲認養取代購買。

林智堅指出，上任以來為提升收容動物福利與良好的中途照顧，重新規畫動保園區，耗時超過3年建造，重新規畫收容空間和提供完善設備，希望民眾能來參與動保園區的課程，以認養取代購買，一起照顧毛小孩。

他感謝農委會補助1.08億元，共投入總經費1.55億元新建園區，並購置動物專用數位X光機、彩色超音波、血液生化檢查儀器等全方位醫療設備，讓動物能受到最好的照顧。

市府動保所指出，原本的動保園區使用超過20年，空間狹小、老舊、陰暗，雨天還會漏水，改造後園區從400坪空間擴增為1331坪，投入900萬元採購專業照護設備，並招募60名志工陪伴毛小孩運動。

新園區可收容流浪犬250隻、流浪貓150隻，動物住宿區皆可曬到太陽，屋頂也有綠化與雙層屋頂可以降溫，還有室內外運動空間、動物行為訓練教室、完善醫療設備、全動物區噴霧降溫及消毒設備、動物隔離檢疫措施等齊全的硬體建築。