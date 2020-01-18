桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

桃園市政府連年配合內政部營建署推出租金補貼計畫，今年內政部補貼1萬戶，市府也配合中央編列1億4400萬元預算，市府住宅發展處指出，最後受理申請戶數高達1萬2678戶，再創歷年新高，符合資格者有1萬436戶，依評點分數高低前1萬戶可獲得租金補貼，另正爭取剩餘436戶也能全額滿足，第一期補貼款預計小年夜前22日入帳，讓大家過個好年。

桃園市政府每年受理住宅補貼申請，其中租金補貼項目最熱門，內政部再依去年補貼標準，再提供桃園市1萬戶額度，申辦期間也如預期踴躍，總計受理1萬2678戶，刷新新高紀錄。

市府住宅發展處指出，租金補貼每月4千元，可領12期，由於桃園市申辦情況熱絡，去年度即積極向中央爭取1萬戶名額，最後符合資格的申請戶共有1萬436戶，依評點分數高低前1萬戶可獲得租金補貼，另符合資格但未獲補貼的436戶，已極力向中央爭取補貼。

處長莊敬權說，符合資格且在計畫戶數1萬戶以內市民，市府在前天已以掛號郵件通知審核結果，第1期租金補貼4千元預計22日入帳，2月起就會開始按月於月底核撥租金補貼。