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桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市政府連年配合內政部營建署推出租金補貼計畫，今年內政部補貼1萬戶，市府也配合中央編列1億4400萬元預算，市府住宅發展處指出，最後受理申請戶數高達1萬2678戶，再創歷年新高，符合資格者有1萬436戶，依評點分數高低前1萬戶可獲得租金補貼，另正爭取剩餘436戶也能全額滿足，第一期補貼款預計小年夜前22日入帳，讓大家過個好年。

桃園市政府每年受理住宅補貼申請，其中租金補貼項目最熱門，內政部再依去年補貼標準，再提供桃園市1萬戶額度，申辦期間也如預期踴躍，總計受理1萬2678戶，刷新新高紀錄。

市府住宅發展處指出，租金補貼每月4千元，可領12期，由於桃園市申辦情況熱絡，去年度即積極向中央爭取1萬戶名額，最後符合資格的申請戶共有1萬436戶，依評點分數高低前1萬戶可獲得租金補貼，另符合資格但未獲補貼的436戶，已極力向中央爭取補貼。

處長莊敬權說，符合資格且在計畫戶數1萬戶以內市民，市府在前天已以掛號郵件通知審核結果，第1期租金補貼4千元預計22日入帳，2月起就會開始按月於月底核撥租金補貼。

由於往年都會出現受補貼期間，有申請戶將戶籍及租屋地遷出桃園市者，住宅發展處說明，申請戶應於遷移後的3個月內向遷移後戶籍的縣市主管機關辦理租金補貼遷移申請，經遷移後戶籍所在地之縣市主管機關審查後，符合資格仍需審酌經費可否支應，由遷移後戶籍所在地的縣市政府依該縣市租金補貼金額為準，接續核撥租金補貼至期滿為止，詳情可洽桃園市政府住宅發展處電話03-3324700分機1。

桃園市政府今年租金補貼1萬戶，最後受理申請戶數高達1萬2678戶，再創歷年新高，...
桃園市政府今年租金補貼1萬戶，最後受理申請戶數高達1萬2678戶，再創歷年新高，符合資格者有1萬436戶，依評點分數高低前1萬戶可獲得租金補貼，另市府正向中央爭取436戶也能全額滿足，第一期補貼款預計小年夜前22日入帳。圖／桃園市政府提供
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租金補貼內政部住宅補貼

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