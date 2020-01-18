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山尾伯公榕樹爺爺「撐拐杖」民眾行經降低車速

2020-01-18 07:50聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁的榕樹爺爺去年確診罹患褐根病，縣府農業處召集相關單位研討救治方式，採取「原地搶救」，這周展開第一階段搶救工程，榕樹爺爺現已完成架設支撐架，讓里民在過年前後到山尾伯公廟參拜時，不用擔心樹木會無預警倒塌，民眾看到大型支撐架，遠看就像榕樹爺爺「撐起拐杖」。

農業處提醒，榕樹爺爺支撐架設在苗58鄉道內側混合車道，設置紐澤西護欄和交通導標引導交通，來返民眾仍務必降低車速，相互禮讓通行，減少交通安全疑慮。縣府與相關單位籌畫榕樹爺爺搶救計畫，未來考慮在樹下研習，宣導褐根病防治，添加里民與榕樹爺爺共同記憶。

農業處自然生態保育科指出，大樹也是生命，當樹幹根部受損，需撐拐杖來支撐樹體；卓蘭鎮山尾伯公廟旁榕樹爺爺，去年確診罹患褐根病後，又遇到天氣漸暖和，病原菌擴展快速，可用肉眼清楚看見地際部根部包覆菌絲面，感染的樹組織清楚看見褐色網紋，附近里民擔憂榕樹爺爺的健康情形。

縣府去年召集相關單位在樹下多次研討救治方式，考量榕樹是當地精神象徵、地方信仰中心，與里民具共同記憶場域，採取「原地搶救」。

農業處指出，榕樹爺爺因罹患植病為褐根病，病原菌除危害樹皮輸導組織，使樹木輸送水分、養分受阻，也是相當強的木材腐朽菌，最後使木材海綿化，恐發生無預警傾倒。

農業處表示，褐根病又叫樹癌，搶救時程緊迫，如同人類罹患癌症，要和時間拔河，才能確實救治。榕樹爺爺已完成架設支撐架，里民不用擔心樹木會無預警傾倒。在施作過程，里民驚呼第一次看到大型支撐架，遠看就像榕樹爺爺「撐拐杖」，期待縣府後續搶救作業，確保榕樹爺爺健康，讓榕樹爺爺永久佇立與此，再陪伴里民。

苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁的榕樹爺爺去年確診罹患褐根病，縣府採取「原地搶救」，榕樹...
苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁的榕樹爺爺去年確診罹患褐根病，縣府採取「原地搶救」，榕樹爺爺現已完成架設支撐架，民眾看到大型支撐架，遠看就像榕樹爺爺「撐起拐杖」。圖／苗栗縣政府農業處提供
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苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁的榕樹爺爺去年確診罹患褐根病，縣府採取「原地搶救」，這周...
苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁的榕樹爺爺去年確診罹患褐根病，縣府採取「原地搶救」，這周第一階段搶救作業。圖／苗栗縣政府農業處提供
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苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁的榕樹爺爺去年確診罹患褐根病，縣府採取「原地搶救」，榕樹...
苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁的榕樹爺爺去年確診罹患褐根病，縣府採取「原地搶救」，榕樹爺爺現已完成架設支撐架，民眾看到大型支撐架，遠看就像榕樹爺爺「撐起拐杖」。圖／苗栗縣政府農業處提供
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