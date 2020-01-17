影／竹科土地爭議百年前纏訟多時 文化館淡新檔案解密

客家文化發展中心台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，透過現代化展出內容及互動器材，引導遊客走入時光迴廊，一探清代政府的權力規則，還有影響當時台灣社會各階層的生活樣貌及客庄過往，除特展，館方新春期間還安排了「春來迎客」春節系列活動，廣邀民眾來走春。

客發中心指出，淡新檔案是清乾隆41年至光緒21年 (1776-1895)台灣縣級行政、司法檔案，所屬範圍包括淡水廳、新竹縣，檔案涵蓋台灣大甲溪以北的地方政府行政及司法檔案，這次特展以淡新檔案史料為主軸，帶出客庄過往的生活樣貌，從拓墾、內山貿易、客家女性姜胡氏急公好義的精神，還有淡新檔案的價值與應用，並將客發中心與國立台灣大學合作的「淡新檔案之客家研究數位分析系統」成果。

土牛溝的地名為什麼在許多地方都有？土牛溝是清代普遍設置的人文界線，區隔漢人與原住民生活領域；上午開幕儀式後，由台師大台灣史研究所教授陳志豪為來賓解說，鮮活地呈現特展內容，其中檔案中的郭陳蘇爭地案，全案纏訟近10年，根據展出的地圖顯示，當年爭執的區域就是現今的新竹科學園區土地。

客發中心主任何金樑指出，客發中心淡新檔案原件彩色複印版共181冊，全國僅台大和台灣客家文化館圖資中心各有1套，這套珍貴史料可提供民眾閱覽及學術研究；這次特展由客發中心與國發會檔案管理局共同主辦，台灣客家文化館展期至6月22日，隨後將於7月20日移至檔案管理局展出。