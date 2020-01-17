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影／竹科土地爭議百年前纏訟多時 文化館淡新檔案解密

2020-01-17 20:54聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

客家文化發展中心台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，透過現代化展出內容及互動器材，引導遊客走入時光迴廊，一探清代政府的權力規則，還有影響當時台灣社會各階層的生活樣貌及客庄過往，除特展，館方新春期間還安排了「春來迎客」春節系列活動，廣邀民眾來走春。

客發中心指出，淡新檔案是清乾隆41年至光緒21年 (1776-1895)台灣縣級行政、司法檔案，所屬範圍包括淡水廳、新竹縣，檔案涵蓋台灣大甲溪以北的地方政府行政及司法檔案，這次特展以淡新檔案史料為主軸，帶出客庄過往的生活樣貌，從拓墾、內山貿易、客家女性姜胡氏急公好義的精神，還有淡新檔案的價值與應用，並將客發中心與國立台灣大學合作的「淡新檔案之客家研究數位分析系統」成果。

土牛溝的地名為什麼在許多地方都有？土牛溝是清代普遍設置的人文界線，區隔漢人與原住民生活領域；上午開幕儀式後，由台師大台灣史研究所教授陳志豪為來賓解說，鮮活地呈現特展內容，其中檔案中的郭陳蘇爭地案，全案纏訟近10年，根據展出的地圖顯示，當年爭執的區域就是現今的新竹科學園區土地。

客發中心主任何金樑指出，客發中心淡新檔案原件彩色複印版共181冊，全國僅台大和台灣客家文化館圖資中心各有1套，這套珍貴史料可提供民眾閱覽及學術研究；這次特展由客發中心與國發會檔案管理局共同主辦，台灣客家文化館展期至6月22日，隨後將於7月20日移至檔案管理局展出。

此外「春來迎客」春節系列活動從大年初一到初五，每天都安排創意、具客家文化意涵的節目，包括「吉祥偶Battle運動會」、「遶山花福袋」、「客家藝文匯演」等，特展及春節活動可上客發中心官網http://thcdc.hakka.gov.tw/或粉絲團https://zh-tw.facebook.com/hakkapark/搜尋。

台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，會場還設有與遊客互動的器...
台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，會場還設有與遊客互動的器材。記者胡蓬生／攝影
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台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，春節期間並安排「春來迎客...
台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，春節期間並安排「春來迎客」春節系列活動。記者胡蓬生／攝影
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「解密淡新檔案─客庄過往」特展今天登場，「解密」及展出的資料中還有現今新竹科學園...
「解密淡新檔案─客庄過往」特展今天登場，「解密」及展出的資料中還有現今新竹科學園區在清代時發生的土地屯墾爭議案。記者胡蓬生／攝影
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台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，春節期間並安排「春來迎客...
台灣客家文化館今天起推出「解密淡新檔案-客庄過往」特展，春節期間並安排「春來迎客」春節系列活動。記者胡蓬生／攝影
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「解密淡新檔案─客庄過往」特展今天登場，「解密」及展出的資料中還有現今新竹科學園...
「解密淡新檔案─客庄過往」特展今天登場，「解密」及展出的資料中還有現今新竹科學園區在清代時發生的土地屯墾爭議案。記者胡蓬生／攝影
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客家文化春節新竹

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