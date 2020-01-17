電力傳愛 台電苗栗區處邀家扶中心學童圍爐贈獎助學金

台電苗栗區營業處昨晚舉辦員工歲末聯歡晚會，特別增開2桌，邀請家扶中心的學童一起圍爐同樂並致贈每名小朋友1200元獎助金，鼓勵向學。

台電苗栗區營業處長胡忠興說，邀請來自家扶中心學童，讓小朋友享受佳餚和感受年節的歡樂氣氛外，現場安排小朋友表演節目，讓學童們藉由表演獲得肯定，建立自信心，並頒發表演獎金，鼓勵學童們。

家扶中心表演先由葉小妹妹琵琶獨奏「彝族舞曲」，贏得全場熱烈掌聲；黃姓阿嬤帶著孫子、孫女3人合唱「天在下雨我在想你」，動人的歌曲，讓人感動。