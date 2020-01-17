苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

苗栗縣消防局今舉行119消防節暨21周年局慶，會中表揚績優警消、義消、鳳凰志工與防火宣導人員，舉辦公益捐血。苗栗縣民蔡馨暳為紀念父親，以父親之名捐贈救護車，並加贈一組50萬元的自動心肺復甦機，提供給苗栗縣泰安鄉後山的象鼻分隊使用，盼能提升偏鄉地區的緊急救護服務品質。

苗栗縣泰安鄉的象鼻分隊位處偏遠，平均出勤一趟救護來回花兩小時起跳，象鼻分隊隊員何佳霖說，因為轄區包含雪霸國家公園，從分隊上去要1個小時，來回一趟勤務最遠曾花4小時。

苗栗縣民蔡馨暳在議員林寶珠牽線下，蔡馨暳為紀念父親，捐贈290萬元救護車，並加贈一組50萬元自動心肺復甦機，讓到院前心肺功能停止的傷病患，獲得最佳且高品質的心肺復甦術。

蔡馨暳今天致詞說，心有餘力能幫助偏遠地區，苗栗偏遠地區偏鄉醫療缺乏，不管當地居民或是遊客遇到緊急事件，沒有辦法馬上提供非常優質救護設備。為紀念父親，發想必須來做這件事情，緊急事件發生當下第一要務，優質的救護車設備與器材，延續生命。