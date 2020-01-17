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春節將至 采盟桃機送春聯更送愛心給公益團體

2020-01-17 18:53攝影中心 記者鄭超文／即時報導

再過一週就是農曆除夕，在鼠年前一週，為了讓出國的旅客能感受春節喜氣，也讓公益團體能收到有愛心大禮，釆盟免稅店捐款240萬元給桃園機場內愛心小鋪的六家公益團體，下午特別請了超過10位的書法老師在機場內揮毫，讓旅客能帶走老師親手書寫的春聯

桃園國際機場D區的愛心小鋪今年更換新貌，也搬遷到面積更大的D8登機門對面，為了慶祝喬遷之喜，也讓公益團體能過個好年，采盟董事長古素琴代表企業捐款240萬元給愛心小鋪的六個公益志業團體 ，由希望基金會董事長紀政、乳癌防治基金會總監蔡愛真、陽光基金會執行長舒靜嫻、台灣防盲基金會行銷副理曾維禮、喜憨兒基金會處長胡玉芳及臺灣黑熊保育協會秘書長柯嚴淳共同參與捐贈儀式。古素琴表示，采盟已經連續八年以實際行動長期支持公益團體，除了捐款外，更希望在機場這個平台，讓國際旅客看見台灣公益志業的發展與努力，更希望有更多人加入愛心志業的行列。

由於年節將近，不少旅客出國遊玩，可能來不及買春聯，采盟免稅店下午在D區出境長廊舉辦迎春揮毫寫春聯活動，由台灣墨秀書道會的會長渡邊光章率領超過10老吃在現場揮毫，吸引許多旅客駐足觀賞，有時間等候的旅客，還可以自己挑選喜愛的對聯，更可以親自提筆寫下新春祝福，幾位外國旅客也好奇地停下腳步，由於今年是鼠年，老師特別在春聯的角落畫了一隻老鼠，讓外國小朋友開心地展示自己得到的鼠年春聯。

下週就是農曆年節，釆盟免稅店的愛心小鋪喬遷到更大更新的Ｄ８登機門對面，董事長古素...
下週就是農曆年節，釆盟免稅店的愛心小鋪喬遷到更大更新的Ｄ８登機門對面，董事長古素琴（右四）代表企業捐款240萬元給愛心小鋪的六個公益志業團體，讓公益團體也能過個好年，做更多好事。記者證文／攝影
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釆盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區舉辦新春揮毫活動，邀請超過10位的書法老師在...
釆盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區舉辦新春揮毫活動，邀請超過10位的書法老師在機場內揮毫。記者證文／攝影
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釆盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區舉辦新春揮毫活動，邀請超過10位的書法老師在...
釆盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區舉辦新春揮毫活動，邀請超過10位的書法老師在機場內揮毫，一位外國小朋友興奮地展示自己拿到的春聯，下方還畫了一隻象徵鼠年的「小老鼠」。記者證文／攝影
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釆盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區舉辦新春揮毫活動，邀請超過10位的書法老師在...
釆盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區舉辦新春揮毫活動，邀請超過10位的書法老師在機場內揮毫，吸引許多旅客駐足索取春聯。記者證文／攝影
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