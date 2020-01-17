春節將至 采盟桃機送春聯更送愛心給公益團體

再過一週就是農曆除夕，在鼠年前一週，為了讓出國的旅客能感受春節喜氣，也讓公益團體能收到有愛心大禮，釆盟免稅店捐款240萬元給桃園機場內愛心小鋪的六家公益團體，下午特別請了超過10位的書法老師在機場內揮毫，讓旅客能帶走老師親手書寫的春聯。

桃園國際機場D區的愛心小鋪今年更換新貌，也搬遷到面積更大的D8登機門對面，為了慶祝喬遷之喜，也讓公益團體能過個好年，采盟董事長古素琴代表企業捐款240萬元給愛心小鋪的六個公益志業團體 ，由希望基金會董事長紀政、乳癌防治基金會總監蔡愛真、陽光基金會執行長舒靜嫻、台灣防盲基金會行銷副理曾維禮、喜憨兒基金會處長胡玉芳及臺灣黑熊保育協會秘書長柯嚴淳共同參與捐贈儀式。古素琴表示，采盟已經連續八年以實際行動長期支持公益團體，除了捐款外，更希望在機場這個平台，讓國際旅客看見台灣公益志業的發展與努力，更希望有更多人加入愛心志業的行列。