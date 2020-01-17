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竹縣建置救護雲端e化系統 掌握就醫前數據

2020-01-17 18:46中央社 新竹縣17日電

新竹縣政府消防局創建「救護紀錄雲端e化系統」，讓救護人員在送病患到院前，可將病人的生理監測數據預先通知醫院，讓病人能把握時機接受正確醫療處置。

新竹縣政府消防局今天舉辦「救護紀錄雲端e化暨救護車捐贈」發表記者會，現場播放救護紀錄雲端形象影片及簡報，模擬救護案件實際出勤時各項雲端e化回傳至醫院端呈現完整系統功能。

新竹縣長楊文科致詞表示，「救護紀錄雲端e化平板」展現科技創新發展，提供全體縣民更優質及快速的消防緊急救護服務，同時也感謝天顯宮發揮大愛，捐贈救災救護車輛裝備，讓民眾感受溫情。

新竹縣政府消防局長孫福佑表示，以往救護出勤需填寫紙本救護紀錄表，現在只需要攜帶救護e化平板電腦，可直接登打救護資料，透過網路傳送給醫院。

孫福佑說，這套系統可即時將病人的心電圖及生理監測數據預先通知醫院，請求醫師線上指導救護相關處置，展現行動急診室的效果，讓病人就醫前就能接受正確的醫療處置。

竹縣消防局緊急救護科長劉彥承指出，救護紀錄雲端e化系統去年11月至12月測試使用共有3600多件，情況良好，今年1月起全面實施無紙化，目前全縣30台救護車都配有設備，未來也將與鄰近桃竹苗區15家醫院合作。

此外，基隆市天顯宮今天捐贈一輛救護車給新竹縣政府消防局，天顯宮副主委劉美德表示，新竹縣許多山區需要救護車，包括尖石鄉遼闊鄉鎮、地勢崎嶇，市區往來醫院約數小時，期盼救護車能平穩將傷患者送醫，發揮最大成效。

新竹救護車患者

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