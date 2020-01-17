桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

鄭文燦頒紀念獎座給呂紀芬。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

桃園市103年12月升直轄市的時候，設籍人口205萬8300多人，今年1月14日下午市府民政局確認達225萬人，幸運者是赴澳洲求學，把戶遷籍入平鎮區的呂紀芬。今天下午由市長鄭文燦頒紀念獎座、市民卡和獎勵金，並強調桃園市致力各方面的建設，同時打造適合年輕人居住、工作的友善環境，期待呂紀芳學成後能在桃園就業。

民政局表示，桃園市103年12月25日升直轄市，自升格後人口數每年都以月平均2300人至3900人的速度增加，去年12月底人口數為224萬9037人，今年1月14日達到225萬人，近5年來增加20多萬人，人口增加率超過9.3%。

鄭文燦指出，直轄市人口如果未達225萬人，市府人員編制為7200人，達到225萬人時，人員編制可以增加至9000人，意義重大，鄭文燦說明市府不會馬上編足額，短期間內先增加400名員工。

民政局表示，桃園市是人口、產業、交通成長最快的城市，1月14日下午確認呂紀芬遷入平鎮區，成為本市第225萬人口的幸運者以後，鄭文燦市長第一時間請民政局派員，及平鎮區戶政事務所主任前往呂家中致意。今天下午在市府由市長主持辦慶祝和頒獎活動，市府多局處長，副局長和13區戶政事務所主任都到場，呂紀芬的父親在消防局所屬分隊服務，下午也和妻子出席。

呂紀芬說，她還在澳洲北領地查爾斯達爾文大學攻讀飯店管理系，今年把戶籍遷入平鎮區，目的是希望明年學業完成後回鄉服務。