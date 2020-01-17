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春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

許多民眾都會趁著春節假期攜家帶眷出遊，桃園市八德分局替市民朋友整理出「避塞」替代道路，讓民眾免於塞車之苦，多享受舒適的假期。

要從桃園八德南下的民眾，在1月23日至25日，可以不行經國道2號大湳交流道，改走平面道路替代道路，從八德區福德一路→和強路→義勇街→左轉介壽路（台4線）→右轉員林路（台3線、大溪、龍潭、觀音等交流道）南下。

北上的民眾在1月28日至1月29日，可從八德區福德一路→和平路→長安街→左轉八德區興豐路→接新北市鶯歌區八德路→三鶯交流道→接國道3號北上，抑或走八德區福德一路→右轉新北市鶯歌區鶯桃路→接三鶯交流道（國道3號）北上。

另外，1月27日、28日下午1點至6點，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道的北向入口匝道實施高乘載管制，八德分局體醒民眾，國1、國3高乘載管制路段及時段內，僅允許大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明(需出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)的小型車、駕駛或乘客乘載3人（含）以上的小型車駛入。

八德分局呼籲，用路人行前要先蒐集各項交通管制，並了解交通狀況，再妥善規畫出遊行程，假期交通較為壅塞屬正常，需保持耐心駕駛，不過要切勿違規行駛路肩或任意變換車道，以免觸法。

許多民眾都會趁著春節假期攜家帶眷出遊，桃園市八德分局為紓解高速公路龐大車潮，替市...
許多民眾都會趁著春節假期攜家帶眷出遊，桃園市八德分局為紓解高速公路龐大車潮，替市民朋友整理出多條「避塞」替代道路。圖／八德警分局提供
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高乘載管制國道

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