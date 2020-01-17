親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮？

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

春節假期即將展開，新竹縣政府特別製作了垃圾清運、急門診資訊、計程車費率、免費公車、熱門風景區交管制等春節資訊懶人包，民眾可上新竹縣政府網站查詢，一次獲得所有資訊。另外，縣長楊文科預計初一到峨眉隆盛宮發紅包，分享春節喜氣。

1月24日（除夕）上午，除五峰鄉、峨眉鄉外，各鄉鎮市都會再清運一次，1月25日至28日（大年初一至初四）則垃圾停收，1月29日（初五）全面恢復垃圾清運。為配合各家戶在春節前的大掃除，各鄉鎮市公所也協助清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡。

而春節期間各風景區的運輸聯外道路，交通流量勢必大增，為免影響遊客遊興，新竹縣警察局將針對重點路段實施疏導管制，如關西六福村主題遊樂區、竹東北埔老街風景區、內灣老街及尖石風景區等，也建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，請改走替代道路。

縣府也指出，新竹縣春節計程車費率調整，1月22日至29日加收3成，縣內路邊停車格則從24日至29日暫停收費，竹北市華興一街、仁義市場、竹仁運動公園及兒十六公園24日仍維持收費。

另外，提醒民眾過年期間社福也不打烊，居家服務、復康巴士、手語翻譯、各類保護個案通報等業務都如常進行，只是居家服務及交通接送服務必需事前預約。

新竹縣春節計程車費率調整，1月22日至29日加收3成。圖／新竹縣政府提供
新竹縣春節計程車費率調整，1月22日至29日加收3成。圖／新竹縣政府提供
分享
新竹縣過年期間社福也不打烊，居家服務、復康巴士、手語翻譯、各類保護個案通報等業務...
新竹縣過年期間社福也不打烊，居家服務、復康巴士、手語翻譯、各類保護個案通報等業務都如常進行，只是居家服務及交通接送服務必需事前預約。圖／新竹縣政府提供
分享
1月24日(除夕)上午，除五峰鄉、峨眉鄉外，各鄉鎮市都會再清運一次，1月25日至...
1月24日(除夕)上午，除五峰鄉、峨眉鄉外，各鄉鎮市都會再清運一次，1月25日至28日(大年初一至初四)則垃圾停收。圖／新竹縣政府提供
分享

春節新竹計程車

延伸閱讀

國光客運 推行春節連假國道路線優惠八五折

竹縣消防局首創竹竹苗地區「救護紀錄雲端e化系...

春節搭計程車要注意了！新竹市22日至29日運...

中壢警春節交通宣導 易壅塞路段建議改走替代道...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

用路環境超友善 八德興豐路將水利溝變人行道

2020-01-17 16:22

春節搭計程車要注意了！新竹市22日至29日運費加收3成

2020-01-17 13:53

台大新竹分院春節做愛心 義賣春聯助弱勢童就醫

2020-01-17 13:50

寒假要做什麼？ 桃青年局冬令營即日起免費報名

2020-01-17 13:31

桃園減空汙 宮廟設財神造型「財神一點靈」紙錢集中箱

2020-01-17 13:25

竹市「幸福好年」春聯、小紅包正式亮相　

2020-01-17 12:36

熱門文章

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

侯友宜：未來新北市的第二行政中心將設在三重區

2020-01-17 00:09

彰化台灣民俗村傳開拆地方譁然！縣府：將勒令停工開罰

2020-01-17 12:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top