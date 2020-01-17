竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

春節假期即將展開，新竹縣政府特別製作了垃圾清運、急門診資訊、計程車費率、免費公車、熱門風景區交管制等春節資訊懶人包，民眾可上新竹縣政府網站查詢，一次獲得所有資訊。另外，縣長楊文科預計初一到峨眉隆盛宮發紅包，分享春節喜氣。

1月24日（除夕）上午，除五峰鄉、峨眉鄉外，各鄉鎮市都會再清運一次，1月25日至28日（大年初一至初四）則垃圾停收，1月29日（初五）全面恢復垃圾清運。為配合各家戶在春節前的大掃除，各鄉鎮市公所也協助清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡。

而春節期間各風景區的運輸聯外道路，交通流量勢必大增，為免影響遊客遊興，新竹縣警察局將針對重點路段實施疏導管制，如關西六福村主題遊樂區、竹東北埔老街風景區、內灣老街及尖石風景區等，也建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，請改走替代道路。

縣府也指出，新竹縣春節計程車費率調整，1月22日至29日加收3成，縣內路邊停車格則從24日至29日暫停收費，竹北市華興一街、仁義市場、竹仁運動公園及兒十六公園24日仍維持收費。