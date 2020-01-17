用路環境超友善 八德興豐路將水利溝變人行道

桃園市八德區興豐路進行人行道改善工程，市長鄭文燦今日到場視察，他表示，養護工程處分別向內政部營建署爭取前瞻經費補助和市府自行編列預算，斥資5294萬將現有水利溝加蓋成新設的人行道等工程，達到「行人友善，行無礙，最有愛」的目標。

八德區興豐路1691巷至大興路路段位於八德區郊區，是連接鶯歌的重要聯絡道路，沿線有榮民之家、國防大學及八德生態埤塘公園等重要區域，不少年紀較大的榮民每日都會行經此路線，為提供友善的行動路線，特地選此路段改善、提升人行友善通行空間及道路行車品質。

養護工程處表示，這次道路改善計畫，長約1777公尺、道路寬度為20公尺，跨單位與石門農田水利會、市府水務局協調、取得同意及審核，利用現有水利溝加蓋新設人行道。工程總計新設置實體人行道1200公尺、標線型人行道576公尺、無障礙斜坡道32處、共同管道2140公尺、植栽帶1288公尺。