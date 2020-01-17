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台大新竹分院春節做愛心 義賣春聯助弱勢童就醫

2020-01-17 13:50聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

台大醫院新竹分院今天舉辦「鼠來寶 年年好」春聯義賣活動，義賣所得將全數用於幫助弱勢學童就醫。新竹縣政府警察局也邀請謝秀英等11位書畫名家，在警局前現場揮毫；另因應春節血荒，三民派出所今天結合公益團體舉辦捐血活動，吸引大批民眾排隊挽袖捐血，每個熱血英雄都可獲得8個禮品，外加愛心所長茶葉蛋一顆。

台大新竹分院社工室主任林世媛表示，「大新竹地區學童健康保護網計畫」已持續13年，共募得34萬餘元，協助新竹地區85名家境清寒的學童就醫，今年邀請新竹市書畫學會榮譽理事長黃瑜月等5位書畫家，在現場揮毫書寫春聯、繪畫並義賣，此次義賣所得約9000元也將全數用於保護網計畫，幫助弱勢學童就醫，也盼藉此活動能發揮拋磚引玉的作用，讓弱勢家庭感受滿滿的暖意過好年。

新竹縣警察局舉辦「109年庚子迎春揮毫活動」，除向民眾宣導「廉政反貪」、「反詐騙」、「少年安全」、「婦幼安全」及「交通安全」等相關規定，並邀請謝秀英、楊碧奇、王德泉、謝珮珍、曾玉惠、黎元吉、張雙土、蔡賞賜、蕭輔宣、吳清田、陳萬龍11位書畫名家現場揮毫，免費贈送春聯及畫作，還有新竹縣東泰高中醒獅隊、光明國小弦樂團的舞獅及音樂表演，增添春節熱鬧氣氛。

另外，三民派熱血所長吳榮財已連續4年籌畫捐血活動，今年的活動也獲得各界熱心響應，捐血完成可獲得8個禮品，衛生紙、愛心米、知名咖啡兌換券、保鮮盒、沐浴乳、沙拉油、小番茄、法國麵包，還有所長親自烹煮的茶葉蛋，吸引大批民眾排隊挽袖捐血。

新竹縣政府警察局邀請謝秀英等11位書畫名家，在警局前現場揮毫，免費贈送春聯及畫作...
新竹縣政府警察局邀請謝秀英等11位書畫名家，在警局前現場揮毫，免費贈送春聯及畫作。圖／新竹縣警察局提供
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因應春節血荒，三民派出所今天結合公益團體舉辦捐血活動，吸引大批民眾排隊挽袖捐血。...
因應春節血荒，三民派出所今天結合公益團體舉辦捐血活動，吸引大批民眾排隊挽袖捐血。記者陳斯穎／攝影
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三民派熱血所長吳榮財已連續4年籌劃捐血活動，今年的活動也獲得各界熱心響應，捐血完...
三民派熱血所長吳榮財已連續4年籌劃捐血活動，今年的活動也獲得各界熱心響應，捐血完成可獲得8個禮品，吸引大批民眾排隊挽袖捐血。記者陳斯穎／攝影
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台大醫院新竹分院今天舉辦「鼠來寶 年年好」春聯義賣活動，義賣所得將全數用於幫助弱...
台大醫院新竹分院今天舉辦「鼠來寶 年年好」春聯義賣活動，義賣所得將全數用於幫助弱勢學童就醫。圖／台大新竹分院提供
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