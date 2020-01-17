寒假要做什麼？ 桃青年局冬令營即日起免費報名

寒假要做什麼呢？天天窩在家裡太浪費大好時光了！桃園市府青年局推出「好藝思冬令營」寒假體驗學習營，即日起至2月10日分別在桃園興光堡壘、新明青創基地、青創指揮部及青年體驗學習園區，開辦4大主題14場次系列課程及活動，凡就讀於國中、高中職或大專院校學生憑學生證皆可免費報名參與，享受一個優質有趣又好玩的寒假課程。

包含4大主題，「多元才藝課程」，造型銅戒、皮革鑰匙圈、多肉植物、浮世繪等各類DIY課程自己動手做；「探索體驗營」，走出戶外挑戰北台灣最多的高低空設施，新設施16米自由落體更是全新挑戰自我極限；「創客Maker體驗課程」，機器人樂園體驗活動及無人機培訓計畫宣傳體驗活動；「虛擬實境AR／VR體驗課程」，教你用手機拍出精彩短影音。

另外，青年局青藝聚落與三大青創基地更是火熱不打烊，興光堡壘除了開設多樣化課程外，寒假期間延長營業時間，周二至周日上午9點至晚間9點，持續熱情服務中。G10!GO貨櫃市集即將再次變身，櫃位轉換期間，民眾仍可悠遊其中享受G10充滿歐風綠意的休憩場域。

還有三大青創基地，第一個結合Coworking x Maker Space的青創指揮部、以ICT產業為主軸，VR／AR／MR為重點發展，鏈結國際的安東青創基地及特別專注在發展「AI及智慧機器人」領域的新明青創基地，提供青年創業所需資源，這裡有導師，有夥伴，讓創業這條路上再不孤獨，成為大家堅強的後盾。