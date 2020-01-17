竹市「幸福好年」春聯、小紅包正式亮相　

農曆春節將至，新竹市政府今天公布新年春聯「幸福好年」與幸福鼠年小紅包，預告18日至初一，市長林智堅將走訪竹市19座宮廟進行春節參香祈福之旅，於現場發放幸福鼠年小紅包，歡迎民眾一同拜廟走春，分享農曆新年喜氣與幸福氛圍。

市府今舉辦記者會，行政處長白舒樺指出，今年「幸福好年」春聯是由竹市清草湖國小老師謝明鳳繪製，謝是新竹在地成長的七年級生，從教書開始已連續13年設計獨特的生肖創意春聯，今年特別以楷書隸書的古典風味，搭配兩隻組合成愛心的老鼠，象徵心有所「鼠」，一起擁抱幸福的圖像，共同迎接2020的幸福好年。

幸福鼠年小紅包則由筆名三木森（Mori）的設計師江坤森精心創作，江畢業於國立交通大學應用藝術所，曾獲台灣文博會年度新銳，作品屢獲英美等國際插畫大獎，更於2019年勇奪8項國際插畫與設計大獎。今年小紅包由經典故事〈青鳥〉發想，設計出追尋幸福的小鼠，透過嬉戲、玩樂、探險等面向，明白幸福就在身邊，藉此祝福所有新竹市民新的一年都是「幸福好年」。

白舒樺也預告，今年林智堅將提前從18日起至大年初一進行春節參香祈福之旅，預計參拜城隍廟、長和宮、天后宮、竹蓮寺、天公壇、北極佑聖宮、青南宮等19處宮廟，與民眾共享幸福與年味。

白舒樺說，「幸福好年」春聯即日起將投遞至竹市各家戶或社區管委會，東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台亦備有春聯、紅包袋組供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

記者會現場，副市長沈慧虹說，年節假期市府團隊將上緊發條，推出「春節6大安心服務」，包括動物園過年不休園（除夕休園）、提供動物園接駁、1月20至22日可預約結婚登記、五大醫院服務不打烊、警消也安排人力全年無休守護民眾居家安全等服務。