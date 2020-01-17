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竹市消防天公壇上香祈福 一整年平安、一整年幸福

2020-01-17 12:12聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

為祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市副市長沈慧虹今前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福，祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順平安，也感謝玉皇大帝對民眾的庇佑。市長林智堅說，消防員用生命守護市民，他上任來致力做消防員的後盾，持續推動「護消防三補帖」，投入2億完善設備、增加71名人力、全國最高超勤津貼等，守護消防員。

今年1月1日為新竹科學園區回歸新竹市消防局管理屆滿1年，由於園區多使用及儲存有毒化學物質且廠區廣大、複雜，讓消防員執行勤務危險性增加。今由沈慧虹率消防局副局長陳家慶與各級消防幹部向天公祈福祭拜，祈求竹市風調雨順、國泰民安、無災無害，消防、義消及災害防救團體志工等人員值勤平安。

消防局長李世恭說，林智堅上任後消防人力實際員額陸續增補達到298人，預計109年度將補足員額306人，以強化執行任務。消防裝備器材部分從104年至108年共投入1.46億的經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車、消防水箱車、消防水庫車、防災宣導車及各式搶救裝備器材，另外也在109年投入2956萬5000元購置救助器材車1輛及消防水庫車2輛，未來將更強化竹市的救災能量。

為祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市副市長沈慧虹今前往天公壇與消防局各級幹部共同...
為祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市副市長沈慧虹今前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福，祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順平安，也感謝玉皇大帝對民眾的庇佑。記者王駿杰／攝影
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新竹消防員林智堅

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