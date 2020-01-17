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買彩券做公益 鄭文燦祝大獎落腳桃園

2020-01-17 11:32聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

中壢區福得彩券行昨天舉辦的「桃園市109年春節公益彩券促銷宣導活動」，桃園市長鄭文燦出席活動時表示，公益彩券盈餘是地方政府推動社會福利的重要經費來源，購買彩券不但有機會中獎圓夢，同時也能幫助許多弱勢族群，讓社會更進步、更公平美好。

鄭文燦也呼籲民眾把握春節彩券加碼的好機會，一起買彩券、做公益，祝福市民朋友鼠來運轉，新春好兆頭，也預祝台彩買氣滿滿，大獎落腳桃園。

鄭文燦說，公益彩券自88年底發行以來，彩券盈餘累計已達約4643億餘元，這些盈餘款項的分配，45%提供國民年金、5%提供全民健康保險、50%提供直轄市及縣市政府辦理社會福利等支出用途。桃園市每年公彩盈餘分配基金約為10億元，主要用於社會救助、老人福利、身心障礙、兒童托育、社工工作、兒少福利、家庭暴力暨性侵害防治、人民團體、原住民福利、醫療保健、婦女福利及綜合企劃等工作，讓弱勢族群都能獲得照顧，帶給社會正向的力量。

社會局長鄭貴華說明，桃園現有4187名彩券經銷商，約占全國比例近10%，其中甲類經銷商（立即型，如刮刮樂）為3578名，乙類經銷商（如電腦大樂透）為609名，彩券經銷商皆為身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，每售出1張彩券可獲取8%至10%之銷售佣金，公益彩券之發行協助其獲得工作機會及收入，幫助弱勢族群。

台灣彩券公司總經理蔡國基也說，台彩公司的母企業中國信託為落實「公益」使命，從第4屆起每年提供27億元回饋金，累積10年將提供270億元予政府，厚植社福經費，照顧更多弱勢族群。

鄭文燦呼籲民眾把握春節彩券加碼的好機會，一起買彩券、做公益，祝福市民朋友鼠來運轉...
鄭文燦呼籲民眾把握春節彩券加碼的好機會，一起買彩券、做公益，祝福市民朋友鼠來運轉，新春好兆頭，也預祝台彩買氣滿滿，大獎落腳桃園。圖／新聞處提供
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鄭文燦呼籲民眾把握春節彩券加碼的好機會，一起買彩券、做公益，祝福市民朋友鼠來運轉...
鄭文燦呼籲民眾把握春節彩券加碼的好機會，一起買彩券、做公益，祝福市民朋友鼠來運轉，新春好兆頭，也預祝台彩買氣滿滿，大獎落腳桃園。圖／新聞處提供
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彩券行鄭文燦

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