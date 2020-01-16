青埔影城、飯店、水族館接連開 桃市年後徵才大爆發

今年1月就農曆過年比往年早，桃園市就業服務處預估年後轉職將較年前熱絡，但為迎合民眾需求，昨天起一連2天分別在中壢、桃園辦理徵才活動，今天桃園場媒合率6成3，市府就服處指出，農曆年後將輪到6場大型徵才登場，尤其中壢青埔地區影城、飯店與水族館將於今年上半年接力開幕，廠商求才若渴，將是年後徵才熱門看點，歡迎民眾把握機會參與。

桃園市政府就業服務處於農曆年前在桃園、中壢2場現場徵才活動，總共邀請56家廠商參與，包含科技業、傳產業、物流業、服務業等多元化行業，昨天中壢場釋出1869個職缺，包含遞送履歷與現場媒合的初步媒合率7成5，今天在陽明公園市民活動中心舉辦的桃園場，30家廠商提供1500個職缺，初步媒合率6成3。

桃園就業中心指出，雖然年前求職民眾不如以往年後來得熱絡，但仍有不少民眾把握機會到場洽詢工作機會，就服人員也會向合適的求職者介紹市府推出的桃園市青年安薪就業讚方案，協助青年就業，然而對廠商而言，其實年前也是求才的好時機，若順利找到合適人才，過完年後就可就定位上工，利於職場運作。

就服處長劉玉儀觀察，往年2月才過年，不少民眾會因1月就先領到年終獎金而選擇年前轉職，由於今年1月份就碰上農曆過年，礙於年終獎金未到手，年前轉職者會比以往少，預估農曆年後將會湧現一波轉職熱潮，市府也已規畫6場大型徵才，總計釋出逾5600個職缺。