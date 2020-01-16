元培科大打造智慧照護科技研發中心 自動巡房照護老人

元培醫事科技大學打造非侵入性光纖生理監測技術「智慧照護科技研發中心」，今天正式啟用。圖／元培提供 分享 facebook

元培醫事科技大學打造非侵入性光纖生理監測技術「智慧照護科技研發中心」，今天正式啟用，中心結合光纖科技的「24小時安全與健康自動巡房系統」，能夠同時監測百萬名獨居老人的居家生理資訊，並在必要時通知照護人員給予緊急救助，已有應用一年的養護中心場域，幫助照護人員在深夜成功搶救2位老人家寶貴生命的成功案例。

全球面臨少子化高齡化的衝擊，台灣在2018年高齡人口（65歲以上人口）比例已超過14%。依據國發會推估，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，老化速度甚至遠快於日本。元培校長林志城表示，元培「智慧照護科技研發中心」啟用後，匯嘉健康生活科技公司捐贈以非侵入性光纖生理監測技術予以照護老人，為台灣的智慧醫院、養老機構、失智長照領域注入更多高科技智慧照護的研發能量與應用。

匯嘉董事長楊淑貞表示，「智慧照護科技研發中心」展示了各種光纖技術的首次科技照護應用，包括全球首創的光纖智慧床墊、光纖智慧助行器、光纖智慧馬桶、光纖浴室預測跌倒地墊、光纖智慧(輪椅)坐墊及24小時安全與健康自動巡房系統、光纖連動AI智慧照護機器人等，未來研發中心啟用開放讓師生進行教學實習，除了既有應用外，可讓學生進行研究開發更多創新的智慧照護應用。