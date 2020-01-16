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店家送817份雞排 林智堅化身一日店長加碼青草茶

2020-01-16 16:40聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市長林智堅今特地前往阿力雞排店，親自感謝曹維真的支持，還「小試身手」當起臨時...
新竹市長林智堅今特地前往阿力雞排店，親自感謝曹維真的支持，還「小試身手」當起臨時店長，替顧客炸雞排和甜不辣，並當場宣布再加碼送817杯青草茶，回饋市民。圖／市府提供
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新竹市東門街阿力雞排負責人曹維真為恭喜蔡英文總統以史上最高的817萬票連任，決定在19日星期天中午免費發放817份雞排、及朋友加碼贊助的817份玉米筍。新竹市長林智堅今特地前往阿力雞排店，親自感謝曹維真的支持，還「小試身手」當起臨時店長，替顧客炸雞排和甜不辣，並當場宣布再加碼送817杯青草茶，回饋市民。

曹維真表示，817份免費雞排、玉米筍和青草茶組合，將於本週日(19)中午12點在阿力雞排店發放，呼籲民眾當天歡迎依序排隊領取。

「炸雞店的工作需要熟能生巧，就如推動市政工作，組成會做事的團隊並一步步邁進，才能得到市民的肯定與支持。」林智堅今天捲起袖子、戴上口罩，在阿力雞排店當起臨時店長，平時就善於煎魚和烤肉的他很快就上手，「六分鐘給你絕世香雞排」他說，除感謝小英總統捍衛國家主權、為人民努力，也謝謝曹維真店長的用心，及參與台灣民主過程的每一位民眾。

曹維真與林智堅都是三寶爸爸，兩人也大聊爸爸經，曹維真說，這幾年對竹市施政特別有感，尤其是公園整建，讓他有更多蹓小孩好去處，以往在新竹假日都沒什麼去處，直到林智堅上任，整建公園綠地與動物園，讓城市變得比以前更美，位在市中心的雞排店也明顯感覺人潮變多，他大力推荐民眾領完雞排後，順便到新竹動物園來趟新竹小旅行。

「我感覺到竹市的改變，所以支持市長、也恭喜總統！」曹維真說，不論誰當選總統，對雞排生意沒有直接影響，但有3個小小孩的他，對林智堅上任後的作為非常有感。雞排每份60元， 817份就要約5萬元，但是，他送得十分開心，也以此表達對蔡英文的恭喜，和對林智堅的支持。

新竹市長林智堅今特地前往阿力雞排店，親自感謝曹維真的支持，還「小試身手」當起臨時...
新竹市長林智堅今特地前往阿力雞排店，親自感謝曹維真的支持，還「小試身手」當起臨時店長，替顧客炸雞排和甜不辣，並當場宣布再加碼送817杯青草茶，回饋市民。圖／市府提供
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新竹市長林智堅今特地前往阿力雞排店，親自感謝曹維真的支持，還「小試身手」當起臨時店長，替顧客炸雞排和甜不辣，並當場宣布再加碼送817杯青草茶，回饋市民。圖／市府提供
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新竹市長林智堅今特地前往阿力雞排店，親自感謝曹維真的支持，還「小試身手」當起臨時店長，替顧客炸雞排和甜不辣，並當場宣布再加碼送817杯青草茶，回饋市民。圖／市府提供
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雞排林智堅新竹

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