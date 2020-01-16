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用路人注意！春節連續假期桃園國道匝道管制

2020-01-16 16:39聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

春節7天連續假期，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在1...
春節7天連續假期，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在1月25日0時起至27日24時止，共3天72小時實施匝道封閉。圖／平鎮警分局提供
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桃園市警平鎮分局配合辦理春節7天連續假期國道交通疏導、管制，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在1月25日0時起至27日24時止，共3天72小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮分局表示，本次春節連續假期共有7天，平鎮分局為了配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於1月25日0時起至27日24時止，共3天72小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。另外，本次連續假期不實施高乘載管制。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而本次春節連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢，平鎮警分局祝大家春節假期愉快、鼠年行大運。

國道春節連續假期

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