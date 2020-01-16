內灣車站與日本若櫻站締結姊妹車站 促台日觀光人潮
位於新竹縣橫山鄉的內灣車站，從早年載送林木及煤礦至今發展為觀光型車站，與日本的若櫻鐵道若櫻站有著相似的歷史人文風情，雙方今天在內灣車站舉行締結姊妹車站典禮，促進鐵道觀光交流，盼未來替台日雙方帶來活絡的觀光人潮。
締結儀式在台鐵局主任秘書朱來順及新竹縣副縣長陳見賢、橫山鄉各界的見證下，由竹東站長林景興與若櫻鐵道社長矢部康樹共同簽署締結書，一起啟動轉車盤。
矢部康樹表示，若櫻鐵道位於日本鳥取縣，1930年開通，除載客外也提供運送木材等服務，2008年沿線有23個鐵道相關設施被登錄為「有形觀光財」，其中，若櫻車站於1930年竣工，站內有許多設備保留開通時的樣貌，周遭古老街道氛圍及原始車站建物、手動式轉車台、流雪溝、供水塔等設施。他也稱讚內灣風景及客家美食，相信日本朋友會喜歡。
台鐵局主任秘書朱來順指出，內灣車站位處台鐵三支線—內灣線的終點站，建立於1951年，早年同樣以載送林木及煤礦等貨物為主，並兼辦載客服務，隨著林木禁採政策及煤礦枯竭，慢慢轉型以客運為主，近年更發展成為觀光型車站。
朱來順說，台鐵和日本透過車站-車站、火車-火車、路線-路線等，已有24家日本姊妹鐵道公司、7個姐妹車站的交流，而內灣車站與日本若櫻鐵道若櫻站，都有轉車盤、終點站、老街、櫻花、復古味等相似元素，此次透過外交部的牽線締結為姐妹車站，未來將透過票卷交換、學生及居民互訪等方式，擴大宣傳效果，帶動雙邊的觀光繁榮。
另外，內灣線2015年也與日本岐阜縣長良川線締結姊妹鐵道、2016年內灣線合興車站與北海道幸福車站締結姊妹車站。
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