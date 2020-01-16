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內灣車站與日本若櫻站締結姊妹車站 促台日觀光人潮

2020-01-16 16:07聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

位於新竹縣橫山鄉的內灣車站與日本的若櫻鐵道若櫻站締結為姐妹車站，今天在內灣車站舉...
位於新竹縣橫山鄉的內灣車站與日本的若櫻鐵道若櫻站締結為姐妹車站，今天在內灣車站舉行締結典禮。記者陳斯穎／攝影
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位於新竹縣橫山鄉的內灣車站，從早年載送林木及煤礦至今發展為觀光型車站，與日本的若櫻鐵道若櫻站有著相似的歷史人文風情，雙方今天在內灣車站舉行締結姊妹車站典禮，促進鐵道觀光交流，盼未來替台日雙方帶來活絡的觀光人潮。

締結儀式在台鐵局主任秘書朱來順及新竹縣副縣長陳見賢、橫山鄉各界的見證下，由竹東站長林景興與若櫻鐵道社長矢部康樹共同簽署締結書，一起啟動轉車盤。

矢部康樹表示，若櫻鐵道位於日本鳥取縣，1930年開通，除載客外也提供運送木材等服務，2008年沿線有23個鐵道相關設施被登錄為「有形觀光財」，其中，若櫻車站於1930年竣工，站內有許多設備保留開通時的樣貌，周遭古老街道氛圍及原始車站建物、手動式轉車台、流雪溝、供水塔等設施。他也稱讚內灣風景及客家美食，相信日本朋友會喜歡。

台鐵局主任秘書朱來順指出，內灣車站位處台鐵三支線—內灣線的終點站，建立於1951年，早年同樣以載送林木及煤礦等貨物為主，並兼辦載客服務，隨著林木禁採政策及煤礦枯竭，慢慢轉型以客運為主，近年更發展成為觀光型車站。

朱來順說，台鐵和日本透過車站-車站、火車-火車、路線-路線等，已有24家日本姊妹鐵道公司、7個姐妹車站的交流，而內灣車站與日本若櫻鐵道若櫻站，都有轉車盤、終點站、老街、櫻花、復古味等相似元素，此次透過外交部的牽線締結為姐妹車站，未來將透過票卷交換、學生及居民互訪等方式，擴大宣傳效果，帶動雙邊的觀光繁榮。

另外，內灣線2015年也與日本岐阜縣長良川線締結姊妹鐵道、2016年內灣線合興車站與北海道幸福車站締結姊妹車站。

內灣站設置轉車盤，讓民眾了解在過去僅有單向火車頭的時代，必需經由轉車盤讓火車頭轉...
內灣站設置轉車盤，讓民眾了解在過去僅有單向火車頭的時代，必需經由轉車盤讓火車頭轉向。記者陳斯穎／攝影
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內灣站設置轉車盤，讓民眾了解在過去僅有單向火車頭的時代，必需經由轉車盤讓火車頭轉...
內灣站設置轉車盤，讓民眾了解在過去僅有單向火車頭的時代，必需經由轉車盤讓火車頭轉向。圖／臺鐵局提供
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竹東站長林景興（右）與若櫻鐵道社長矢部康樹（左）共同簽署締結書。記者陳斯穎／攝影
竹東站長林景興（右）與若櫻鐵道社長矢部康樹（左）共同簽署締結書。記者陳斯穎／攝影
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內灣鐵道台鐵

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