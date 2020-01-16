春節活動看過來 桃園17座故事館辦闖關發好禮

農曆春節將至，龜山眷村故事館於1月28日至2月8日，配合桃園市政府文化局辦理「找小紅鼠拿好禮」活動，於1月28日至2月8日辦理「跟著馬克的步伐」活動，在故事館找出3張有馬克身影的老照片，即可獲得限量帆布袋1份。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook

農曆春節將至，桃園市政府文化局聯合17座故事館，從1月17日至2月9日辦理「找小紅鼠拿好禮」活動，以小紅鼠馬克返鄉為主題，希望民眾能攜家帶眷，趁著春節假期走踏每個故事館，體會深度的在地故事與文化。春節期間有不少限定活動，桃園17個故事館各辦理找到小紅鼠並完成指定任務後，有機會獲得優惠券、花漾帆布袋、花燈籠及月曆等好禮。

捕獲小紅鼠合照並上傳臉書可兌換禮物，壢小故事森林在1月21日至2月9日，民眾只要在園內上傳和小紅鼠合照，並留言「親子共學，壢小故事森林創造鼠於家的故事！」，即可參加飲料優惠券抽獎；客家文化館於1月27日至1月29日、2月1日、2月8日辦活動，邀民眾尋寶認識客家節慶文化，和小紅鼠合照、打卡上傳臉書粉專，可獲得限量花漾帆布提袋1個。